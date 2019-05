Kystsikringslaget for en strækning, som blev hårdt ramt under stormen Bodil i 2013, må ikke opspare kapital et projekt, som endnu ikke er udarbejdet. Foto: Karl Erik Frederiksen

Grundejere taber klagesag om kystsikring

Gribskov - 21. maj 2019 kl. 22:47 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et kystsikringslag må ikke opspare penge til fremtidig kystsikring, hvis ikke der ikke findes et projekt for det, fastslår en formandsafgørelse fra Miljøklagenævnet.

Dermed giver nævnet nu Gribskov Kommune medhold i en klagesag fra Rågeleje, skriver onlinemediet dknyt.dk.

Konkret drejer det sig om en 770 meter lang kyststrækning øst for Højbo Å, der munder ud midt i Rågeleje by. Her nedsatte kommunen i december sidste år et partsbidrag for 2019 til nul kroner for grundejerne, der er medlem af det lokale kystsikringslag. Klagesagen er rejst af kystsikringslaget, der havde ønsket at opkræve et højere bidrag for blandt andet at kunne opspare kapital til fremtidige kystsikringsprojekter.

Laget mener, at kommunen på et tidligere tidspunkt burde have meddelt det, at bidraget skulle nedsættes. Til klagesagen har kommunen dog fremsendt materiale, der viser, at kommunen i årene 2014-2017 har efterlyst konkrete planer om kystbeskyttelsesprojekter for området, fremgår detr.

Det er ikke tilladt for et kystsikringsanlæg at opspare flere penge end der er nødvendig for de normale administrationsomkostninger og løbende vedligeholdelsesomkostninger af kysten. Det kan kun fastsætte et bidrag til fremtidig kystsikring, når der vel og mærke foreligger et konkret projekt.

Da foreningen indgav klagen havde den en kapital på cirka 700.00 kroner, fremgår det. På den baggrund mener formanden for Miljøklagernævnet, at kommunen har retten på sin side.

Afgørelsen kan læses på https://mfkn.naevneneshus.dk.