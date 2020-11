Det endte med en delvis kommunal finansiering af Nordkystens Fremtid på 75 procent. De resterende 25 procent går til grundejere i første række. Foto: Allan Nørregaard

Grundejere i første række og kommunen deles om regning til kystsikring

Gribskov - 10. november 2020 kl. 23:28 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Efter en lang debat i byrådssalen i Helsinge tirsdag aften, endte et flertal i Gribskov Byråd med at beslutte en kompromis-model for finansiering af kysikringsprojektet Nordkystens Fremtid. Det betyder, at omkostningerne delvist skal betales af kommunen og delvist af grundejere i første række. Kommunen kommer dog til at tage den største regning med 75 procent af de knap 75 millioner kroner, som den første sandfodring langs kysten kommer til at koste, mens grundejerne i første række altså kommer til at stå med de resterende 25 procent af beløbet.

- Det er ikke en let sag. Vi skal bede borgerne om at medfinansiere enten i første række eller 300 meter fra kysten. Vi kan også vælge at se det som del af almenvellet og lade kommunen betale helt eller delvist.

De fleste så gerne, at Christiansborg havde en langt større del af medfinansieringen, end der er lagt op til, sagde Pernille Søndergaard, formand for udvikling, by og land indledningsvist.

- Det handler i bund og grund om, at det ikke er en let sag for nogen af os. Og det ville være dejligt, hvis vi stod sammen om en løsning, sagde Søndergaard.

Nytgribskov havde i fagudvalget stillet et ændringsforslag om at lade kommunen tage regningen, mens DF helt ønskede at sætte projektet på pause. Og yderligere tre ændringsforslag kom på banen fra henholdsvis Socialdemokratiet, der ønskede en fordeling på 50/50 til kommune og grundejere i første række, et forslag om fordelingen 75/25, som var kompromiset fra økonomiudvalget, mens det nu var Trine Egetved, der foreslog at lade kommunen tage hele regningen.

Og med 18 stemmer for blev det altså vedtaget, at kommunen betaler 75 procent og grundejere i første række 25 procent. DF, Konservative, Enhedslisten og Betina Sølver stemte i mod dette forslag.