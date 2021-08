Der bliver flere skraldespande i indkørslen, når der fra 2023 skal sorteres i langt flere kategorier. Men hvad bliver prisen for at få tømt disse beholdere? Det vides endnu ikke.

Send til din ven. X Artiklen: Grundejere frygter langt højere affaldspriser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Grundejere frygter langt højere affaldspriser

Gribskov - 13. august 2021 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

De nye regler om sortering af affald vil ikke blive gratis - og for grundejerne i Gribskov kan priserne komme til at tage et gevaldigt hop opad. I hvert fald hvis der vælges de løsninger, som der er lagt op til i et nyt affaldsregulativ, der er i høring lige nu.

Det mener formand for Skovsvinget og Skovledet Grundejerforening på Sandet, Hugo Østergaard-Andersen, der i et høringssvar på vegne af syv grundejerforeninger sætter spørgsmålstegn ved økonomien. For der nævnes intet om, hvad prisen vil blive, når én skraldespand skal erstattes af fire containere.

- Det gør en forskel. For det vil sige, at der skal anskaffes en frygtelig masse spande, hvis hver husstand skal have fire containere hver mod én i dag. Der skal også bruges særlige køretøjer med plads til to kamre med affald. Og det kan måske blive fire-fem gange så dyrt, som det har været. Nogen vil så mene, at der bør være noget rabat til sommerhusene, fordi de kun bruges en del af året, mens andre mere er af den holdning, at vi som nu bør betale det samme som fastboende, og der har jeg ikke noget klart svar som formand for en forening med begge typer medlemmer, siger Hugo Østergaard-Andersen, der selv er sommerhusejer.

Men han mener, at man burde have overvejet økonomien og muligheden for differentiering, før man sendte regulativet i høring.

- Problemstillingen kunne have været analyseret og været lagt op til diskussion. Det vil også være naturligt at sende taksterne i høring, mener grundejerformanden.

Også Søren Bald, formand for Ejerlauget Sandbo, spørger i et debatindlæg til kommunens overvejelser om fleksibilitet i ordningen, der er baseret på en klimalov vedtaget af Folketinget.

- Flere steder sondrer man på vilkårene for fastboende og sommerhusejere - både med tømningshyppighed og betaling. Nogle steder tilbyder man borgerne »to-hus-løsninger«, hvor naboer kan gå sammen om fælles affaldsspande. Prisniveauet er også forskelligt fra kommune til kommune. Det synes også glemt, at en del af sorteringen meget vel meget bedre kunne foregå på de egentlige genbrugsanlæg, så måske skulle både Gribskov og aftalepartierne i Folketinget tænke sig om en ekstra gang, skriver han.

Ingen bud på pris Som det er i dag, betaler grundejerne i Gribskov et grundgebyer på 1.242 kroner om året for dagrenovation. Ser man på nogle af de kommuner der er langt fremme med sortering, såsom Hillerød, betaler grundejerne her 4.443 kroner om året.

Hvad prisen ender på i Gribskov, vil udvalgsformand for udvikling, by og land, Pernille Søndergaard (Nytgribskov) ikke spekulere i, før høringsperioden er afsluttet.

- Jeg forventer, at det bliver dyrere, end det er i dag, eftersom der skal tømmes flere fraktioner, så ergo bliver det dyrere. Men jeg kan ikke sige hvor meget dyrere, før servicemålet er politisk vedtaget. Men når der skal tømmes flere fraktioner, skal der eksempelvis flere lastbiler ud på vejene, siger hun.

Hun peger på, at affaldsområder er et såkaldt nulsumsområde - det betyder, at taksten reguleres ud fra selve omkostningen - altså afhængigt af, hvor mange beholdere, der er, og hvor ofte, de skal tømmes.

- Så først efter høringsperioden, hvor vi får svar på, hvad borgerne tænker, skal vi politisk vedtage, hvor mange gange, vi skal tømme osv. og først derefter kan taksten beregnes, siger hun.

Hun forstår godt, hvis borgerne er irriterede over udsigten til en ekstra regning.

- Det kan jeg godt forstå. Så snart det rammer pengepungen, bliver man optaget af det. Det gør vi alle. Det er et godt og konkret eksempel på, at den grønne omstilling i Danmark ikke er gratis. Det må vi alle indstille os på, siger Pernille Søndergaard.

Om der bliver tale om differentiering for sommerhusområder, kan hun heller ikke komme ind på, før høringsperioden slutter.

- Vi tager alle input seriøst og prøver at vurdere, hvordan vi kan gøre det bedst muligt. Det er en lovbunden opgave, som vi er interesseret i at løse i samspil med borgerne, siger hun.