Groft gruppeoverfald: Endnu en person anholdt

Endnu en person er nu anholdt og sigtet for at have medvirket i et groft gruppeoverfald på en 20-årig mand. Overfaldet fandt sted på en parkeringsplads ved Netto i Blistrup den 22. marts. Den anholdte, som er 22 år, fremstilles i Grundlovsforhør ved Retten i Helsingør mandag klokken 13.00.