?Helsinge Bazar? har netop modtaget en sur smiley for at sælge fødevarer uden dansk mærkning. Foto: Claus Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Grønthandel får sur smiley igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grønthandel får sur smiley igen

Gribskov - 23. september 2021 kl. 16:26 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

For anden gang på godt en måned har grønthandlen i Østergade i Helsinge fået en sur smiley af Fødevarestyrelsen.

Denne gang drejer det sig om, at butikken, som nu har skiftet navn til Helsinge Bazar, sælger varer uden dansk mærkning. Det er blandt andet varerne "Happy Swing coconut", "Jumbo ruby dark", "Squeeze lemon" og "Apricot paste", skriver styrelsen i sin kontrolrapport.

Den sure smiley ledsages af en bøde på 5.000 kroner.

I juli var den også gal i butikken. Da inkasserede butikken ligeledes en sur smiley og to bøder på samlet 10.000 kroner.

Fødevarestyrelsen noterede blandt andet, at butikkens lagerlokale havde et væg-til-væg-tæppe, som "fremstår beskidt og fedtet med større pletter, støv, skidt og snavs. Der er pletter med mug og en afvigende lugt i rummet, fremgår det af rapporten fra juli.

I den nye rapport konstaterer styrelsens rejsehold, at lageret godt nok er ryddet op nu, men at det fortsat ikke egner sig til opbevaring af fødevarer. Virksomheden bemærkede, at de sidste fødevarer ville blive fjernet fra rummet, og at det ikke længere ville blive benyttet.

Desuden kritiserede fødevarekontrollanterne i juli, at butikken ikke havde udarbejdet en skriftlig risikoanalyse, at der var fødevarer i butikken uden sporbarhed og at en række fødevarer i kundeområdet ikke var mærket på dansk efter gældende regler. Det sidste punkt har butikken tilsyneladende stadig ikke helt styr på.

Butikken har fået ny ejer for nylig, og han har svært ved at forstå fødevarestyrelsens hårde kurs:

- Der er svensk tekst på varerne - ikke arabisk tekst. Det er da ikke noget problem. Andre butikker sælger også varer med svensk tekst. Vi har købt varerne i store butikker i Aarhus og København, så hvad er problemet, siger Ahmad Sabri Mahmod, mens han viser flere varer frem med tydelig svensk tekst.

I det seneste års tid har butikken - dog under en anden ejer - også haft svært ved at overholde reglerne. Butikken fik således under navnet "Helsinge Frugt & Grønt" flere sure smileyer i fjor, og i januar i år kulminerede kritikken fra Fødevarestyrelsen i et decideret salgsforbud, som varede i godt en uge.