Grønne idéer blomstrer på gymnasiet

Gribskov - 17. november 2020

Små uderum til undervisning i mindre grupper - bygget af genbrugsmaterialer og med lyskilder drevet af solenergi - der gør det muligt at oplade mobilen og få strøm til computeren.

Det var et af de konkrete forslag, som elever på Gribskov Gymnasium er kommet frem til i forbindelse med et samarbejdsforløb med rådgivervirksomheden Niras.

Formålet har været at få de unge til at komme med idéer til, hvordan skolen kan renoveres klimavenligt og bæredygtigt. Civilingeniør og ph.d.-studerende Mia Heide havde klædt de unge studerende på til at tage højde for de tre ben inden for bæredygtighed; nemlig miljø, økonomi og det sociale, i deres løsninger. Og hun er overrasket over, hvor gode eleverne var til at løse disse opgaver. På den måde, hvor de kan føres ud i livet i morgen.

- Det overraskede mig, hvor gode eleverne var til at identificere reelle problemer eller udfordringer, som skolen kan gøre bedre for at højne studiemiljøet. Mange af løsningerne var mulige at indføre med det samme. De var enkle, og økonomien indtænkt fra start, siger Mia Heide fra Niras.

Som eksempler nævner Mia Heide forslag om at forbedre indeklimaet og pynte kedelige lokaler med grønne planter.

Gymnasielærer Matilde Rink Jørgensen kørte samme forløb med en 3.g-klasse og Niras sidste år med så gode resultater, at hun gentog initiativet i år.

- Eleverne får en oplevelse af, at vi beskæftiger os med nogle ting, der foregår ude i virkeligheden, og at der er nogen, der har brug for deres kompetencer. Det er ikke bare et skoleprojekt, siger Matilde Rink Jørgensen, der peger på, at projektet har værdi for hele gymnasiet.

- Det har en stor værdi for vores skole, at elever kortlægger de problemer, de møder i deres hverdag og endda kommer med kvalificerede løsningsforslag. Samtidig får eleverne et godt indblik i, hvordan vores fag kan bruges i karrieresammenhæng. Det giver et kæmpe kick at fremlægge for en komité af profesionelle - de bliver 50 procent dygtigere med et trylleslag.

Mange gode forslag Også rektor Kristoffer Høy Sidenius roser elevernes forslag.

- Når man samarbejder med en virksomhed står eleverne lidt ekstra på tæer. Der er mange gode forslag, og nogle af tingene kan blive til noget. Sidste år var der også flere gode idéer - for eksempel et tøjbyttemarked, som så ikke er blevet til noget på grund af corona. Så det er sjovt for eleverne og for skolen at have det her samarbejde, siger rektor, som peger på, at skolen gør meget for at være klimavenlig.

- Vi har allerede et solcelletag og arbejder på at få grønt flag, så det bliver synligt, at vi gør noget for klimaet.

Mia Heide er selv ung ingeniør og forsker på 27 år, og hun ser det også som en fordel at bygge bro mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitution.

- Eleverne får et indblik i, hvad det vil sige at arbejde som ingeniør og løse virkelighedsnære problemer. Samtidigt får de lov til at prøve kræfter med forskning, og Niras får inspiration og viden om, hvad der optager næste generation af ingeniører, siger hun.

Udstiller løsninger Og apropos forskning deltog programleder Louise Bækgaard fra Unge Forskere også til elevernes præsentation og fortalte om Unge Forskeres talentkonkurrence i natur- og sundhedsvidenskab samt teknologi.

Mia Heide tog elevernes præsentationer med hjem under armen for at udstille dem i Niras' Innovationsrum på hovedkontoret i Allerød til inspiration for kolleger og gæster af huset.

