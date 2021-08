Send til din ven. X Artiklen: »Grøn« vækst: Politikere tror på cannabis-fremtid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

»Grøn« vækst: Politikere tror på cannabis-fremtid

Gribskov - 19. august 2021 kl. 04:01 Af Nicklas Thorup Clausen

I en lagerhal i industrikvarteret Tofte i Helsinges udkant har firmaet Medican siden 2017 holdt til.

Her tror man på, at fremtiden er grøn. I mere end én forstand. For Medican producerer cannabis til medicinsk brug.

Medican boltrer sig over 4000 kvadratmeter i Helsinge, hvor der både er egentlig produktion samt en udviklingsafdeling. I Helsinge er der omkring 20 ansatte, mens firmaet inklusiv udenlandske aktiviteter beskæftiger omkring 45.

Firmaet blev etableret kort før den danske forsøgsordning for medicinsk cannabis trådte i kraft i 2018.

Ordningen stod til at udløbe ved årets udgang, men blev kort før sommerferien forlænget til 2025. Samtidig besluttede Folketinget i samme ombæring at gøre selve produktionen af medicinsk cannabis på dansk jord permanent.

Derfor står Medican nu klar til for alvor at komme ud over rampen, lyder det fra firmaets direktør Farzad Jahanshahi.

- De danske politikere har nu lagt et stærkt fundament for et nyt, grønt eksporteventyr, siger Farzad Jahanshahi.

Fra stikling til færdigt produkt

Siden opstarten er der postet omkring 100 millioner kroner i virksomheden, der foruden deres lokation i Helsinge også har bredt sig til Tyskland og England. Desuden ejer Medican også hovedparten af en stor afdeling i Uruguay, hvor der dyrkes industri-cannabis til andre formål end medicinfremstilling.

I hallen i Helsinge produceres i dag 700 kilo medicinsk cannabis årligt - og med fuld produktion regner Farzad Jahanshahi med at nå op omkring 2,3 tons. Hallen rummer hele produktionskæden - fra den lille stikling til det færdige produkt, der består af både et cannabisprodukt til inhallatorer samt en cannabisolie, der fortsat er under udvikling.

- Og man skal jo huske på, at produktionen tager tid. Fra stikling til produkt tager det fire måneder, det er jo noget helt andet end med syntetisk medicin, griner Farzad Jahanshahi, der har en lang karriere i medicinalindustrien bag sig.

Selv har Farzad Jahanshahi en kandidatgrad i farmakologi, og siden han i 1994 sagde farvel til jobbet som farmaceut på Stege Apotek, har han været ansat i direktionen for en lang række internationale medicinalfirmaer bl.a. Orion Pharma, Pliva Pharma, Roche i Schweiz, Novo Nordisk og Abacus Medicine.

- Men vi er jo ikke Novo Nordisk, vi er startet i det små, og skal først nu til at komme ud over rampen, siger han.

Danmark kan gå forrest Onsdag fik Medican besøg af Venstre-folketingspolitikerne Jane Heitmann (formand for folketingets sundhedsudvalg), Martin Geertsen (sundhedsordfører) samt Sophie Løhde (politisk ordfører).

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis blev i første omgang påbegyndt, da Sophie Løhde var sundhedsminister. Derfor glæder det hende at se, at danske producenter nu er på vej ud over rampen.

- Ud over fordelene for patienterne, er der også med en dansk produktion et betydeligt vækstpotentiale, hvor Danmark trods konkurrence har gode muligheder for at blive markedsledende, siger Sophie Løhde og fortsætter:

- Derfor har vi også i Venstre været optaget af at gøre dyrknings- og forsøgsordningen permanent, så virksomhederne har solide rammer for investeringen.

Hos Medican regner man da også med, at fremtiden ser grøn ud.

- Indtil videre har vi været udfordret af, at vi ikke har vidst, om ordningen ville blive forlænget. Det har gjort det svært at tiltrække investeringer, og også noget så konkret som at overbevise kommende medarbejdere om, at de også har et job om to år, siger Farzad Jahanshahi.

Med lovgivningen på plads er Farzad Jarhanshani nu sikker på, at det grønne eventyr i Helsinge får luft under vingerne. Produkterne er allerede klar, nu afventer firmaet blot de sidste godkendelser fra Lægemiddelstyrelsen.

- Og så tror jeg på, at vi om to-tre år har udvidet vores faciliteter, og er godt i gang med både eksport og produkter på det danske marked. Vi forventer at øge antallet af medarbejdere her i Helsinge, måske en fordobling til 40, ellers bliver vi i hvert fald en 30-35 stykker, siger han.