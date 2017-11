Gribskovs ny borgmester: Døren åben for dem der vil ind

- Jeg ved, at de ønsker sikkerhed for, at vi ikke hæver skatten, at vi ikke indfører ren dækningsafgift og at vi ikke gennemfører vejprojektet Græsted-Gilleleje. Som vi ser på det nu, har vi ikke planer om noget af det, men vi er nødt til at gennemføre det, som vi kalder et »kasseeftersyn,« fordi vi vil have råd til at sætte fokus på miljø og velfærd. Det er betydeligt mere svært for os at overtage ledelsen af kommunen nu, end det var for Kim Valentin at overtage den for fire år siden. Den gang var der penge i kassen og råd til at gennemføre den politik, som vi stod for, da Jan Ferdinandsen (C) var borgmester. Nu er projekterne sat i gang, og der er kun få penge.