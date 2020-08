Se billedserie Gribskov Stads- og lokalarkiv er åbnet igen efter at have haft lukket i næsten et halvt år, hvor arkivalierne er blevet flyttet over i Gribskolens kælder, og lokalerne er blevet renoveret. Foto: Lars Christiansen

Gribskovs arkiv er genåbnet: - Det skal ikke være et mini-Fort Knox

Gribskov - 22. august 2020 kl. 04:00 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have haft lukket næsten et halvt år har Gribskov Arkiv atter slået dørene op på Græsted Stationsvej - nu med færre, men nyrenoverede kvadratmeter, en mere åben adgang og en ny læsesal med en cafélignende stemning.

Nyindretningen skyldes, at Frivilligcenter Græsted er rykket ind i pavillonen, der ligger i forlængelse af det gule hus, hvor arkivet holder til, og det gav anledning til at gentænke, hvordan besøgende kan bruge arkivet.

- Nu vil vi gerne åbne op og gøre det mere indbydende. Det skal ikke være et mini-Fort Knox, men et åbent sted, hvor folk har lyst til at komme, siger Pernille Sonne, stadsarkivar og leder af Gribskov Arkiv.

Før var arkivalierne at finde i det gule hus og den tilstødende pavillon, men de er nu blevet rykket ned i Gribskolens kælder, hvilket har betydet, at døren ikke behøver at være låst længere i åbningstiden, da de ikke skal overvåges af personalet.

Satser på fri adgang Låsesystemet mangler endnu at blive omstillet på arkivet, men:

- Tanken er, at der skal være fri adgang i åbningstiden, som var det en café eller en butik, hvor man bare kan gå ind, fortæller Pernille Sonne, der endnu ikke ved, hvornår låsesystemet kan blive ændret.

- Men i dag, hvor det har været dejligt vejr, har vi bare ladet døren stå åben.

Der er nu også skabt én fælles læsesal, de besøgende kan gøre brug af.

- Det har vi ikke rigtig haft før. Nu sidder alle i samme rum, og vi har personale, der kan hjælpe, siger Pernille Sonne.

Før sad arkivets brugere spredt i flere rum, når de for eksempel skulle studere gamle fotografier.

Og nu hvor der er afstand mellem personalet og arkivalierne har arkivet indført forhåndsbestilling.

- Så henter vi arkivalierne på forhånd, og man kan se dem med det samme.

Man kan bestille arkivalierne ved at sende en mail til arkivet, oplyser arkivlederen.

Til læsesalen er der også bestilt nye møbler, der skal skrue op for caféstemningen.

Nabosamarbejde - Men vi er kommet så meget på plads, at vi godt kan holde åbent, og vi vil også meget gerne vise frem, hvor lyst og dejligt et lokale vi har fået. Det er blevet rigtig fint.

Gribskov Arkiv har også et projekt på vej med deres nye nabo - et samarbejde med frivilligcentret var netop en af arkivlederens forhåbninger ved genåbningen.

Frivilligcentrets brugere kan hjælpe arkivet, samtidig med at de får et fællesskab om det, fortæller hun.

- På arkivet har vi mange tusinder billeder, og en del af dem er af for eksempel bygninger og landskaber. Nogle er måske fra slutningen af 1800-tallet og andre fra 1950erne, og vi kunne godt tænke os billeder af, hvordan der ser ud i dag. Samtidig er det noget, frivilligcentrets brugere kan mødes om, siger Pernille Sonne.