Gribskovmalerne er klar med efterårsudstilling

Der har ligesom alle andre steder været lukket ned for offentlige begivenheder og mange af kunstnernes udstillinger hele foråret, og sommeren har ligeledes været aflyst.

Der inviteres til fernisering lørdag 12. september fra klokken 12 til 14, hvor mange af kunstnerne vil være til stede, og der bliver mulighed for at spørge vedrørende kunst med mere. Der vil blive skænket et glas vin samt være musikalsk indslag. Udstillingen vises i Store sal i Helsinge Kulturhus på Skolegade.