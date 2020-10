Gribskov Kommune vi nu også officieltl være giftfri, lyder det fra Udvikling, By og Land. Foto: Søren Schaadt Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Gribskov vil være giftfri kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gribskov vil være giftfri kommune

Gribskov - 25. oktober 2020 kl. 14:30 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Udvikling, By og Land har tilmeldt Gribskov Kommune kampagnen Giftfri Kommune.

Det er et vigtigt signal at sende, lyder det fra udvalgsformand Pernille Søndergaard, selvom Gribskov Kommune faktisk har været giftfri siden år 2000 - på nær ved bekæmpelse af den giftige og invasive kæmpebjørneklo.

- Vi er stolte af at kunne sige, at vi allerede gør meget for at være giftfri, og nu viser vi det også udadtil. Flere borgere har spurgt mig, om vi er giftfri. Og så giver det bare rigtig god mening, at vi melder det ud via Danmarks Naturfredningsforenings kampagne. Den støtter vi naturligvis, især når Gribskov Kommune også har noget af Danmarks flotteste natur, siger udvalgsformanden.

Giftfri Kommune er en pendant til Danmarks Naturfredningsforenings anden kampagne Giftfri Have. Her er formålet at hjælpe haveejere med at droppe giften i deres have. I Gribskov Kommune har hele 485 borgere tilmeldt deres haver Giftfri Have.

- Vi håber, at vores indmeldelse i Giftfri Kommune kan inspirere endnu flere haveejere til at lade være med at bruge gift i haven og melde sig ind i DN's Giftfri Have-kampagne, siger Pernille Søndergaard.

Administrationen i Gribskov Kommune er i øjeblikket i gang med at melde kommunens giftfri arealer ind til Giftfri Kommune.