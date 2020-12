Det tager så lang tid at få byggetilladelse i Gribskov, at politikerne nu har valgt at hyre eksterne konsulenter. Foto: Dmitry Kalinovsky/Kadmy - stock.adobe.com

Gribskov vil hyre eksterne konsulenter: 'Det er meget kaotisk i øjeblikket'

Gribskov - 17. december 2020

Gribskov Kommune er nu så presset på sagsbehandlingstiden, når borgere søger byggetilladelse, at man har besluttet af hyre eksterne konsulenter, der kan hjælpe med at bringe ventetiden ned. Selvom Gribskov Kommune har et servicemål om, at borgere i de mere komplicerede byggesager skal have svar inden for 10 måneder, venter man i dag op til syv måneder på et svar fra kommunen. Også i de helt simple sager bliver servicemålene konsekvent overskredet.

Og det er altså det, man nu forsøger at rette op på.

- Vi skal gøre noget ved det her. Der er rigtig lange ventetider. Også på de simple sager. Vi ser sager, hvor folk gerne vil rive et hus ned og bygge et nyt. Det er til gavn for alle, at der bliver bygget nyt. Vi ser også sager med borgere, der bor i andre kommuner, der vil flytte hertil og vil rive et sommerhus ned og bygge et nyt velisoleret sommerhus. Det er altså skatteindtægter til kommunen. Derfor vil vi gerne have, der skal ske noget, siger Bent Hansen (V), næstformand i udvalget for by, udvikling og land.

En dør åbnede Det var ham, der på seneste udvalgsmøde stillede et ændringsforslag om at hyre eksterne konsulenter, og Bent Hansen mener ikke, der er nogen vej udenom.

- Vi foreslog eksterne konsulenter for at få sat gang i noget her og nu. Det tager tid at ansætte folk. Det kommer vi ikke uden om. Vi har presset på for det her siden foråret. Så da der endelig åbnede sig en dør, ville vi gerne rykke så hurtigt som muligt. For det er meget kaotisk i øjeblikket, siger han.

Udover at hyre eksterne konsulenter, besluttede byrådspolitikere også at give en ekstrabevilling på 2,7 mio. kr. til ansættelse af ekstra medarbejdere, ligesom der fremover vil være en pulje på 200.000 kr. til merarbejde. Udvalgsformand Pernille Søndergaard (NG) glæder sig over beslutningen.

- Mere af det samme gør ingen forskel, og når vi nu ser, at de mange sager ikke bare er en pukkel, men er ved at udvikle sig til et efterslæb, er vi nødt til at tilføre medarbejdere til området. Dermed også økonomi. For en ting er, at vi som politikere kan sidde og råbe op om, at der skal gøres noget, men det er også os, der skal bevilge økonomien til det, siger hun.

For langsomme Ugeposten beskrev i oktober første gang problemerne med de langvarige sagsbehandlingstider. Her fortalte Dansk Erhverv blandt andet også, at det koster penge og arbejdspladser, når kommuners sagsbehandlingstider bliver for lange. Spørger man Bent Hansen, har man fra politisk side været for sløve til at regere på, at kommunen konsekvent har overskredet egne servicemål.

- Vi har ikke reageret hurtigt nok. Det er derfor, vi i Venstre har presset på siden marts. Der fandt vi ud af, at der var noget galt. Selvfølgelig er byggeaktiviteten høj, og det er godt. Men det skal ikke være en stopklods for borgerne. De møder os som en lukket kommune, fordi de ikke kan komme igennem. Det skal vi ændre, siger han.

Den udlægning er Pernille Søndergaard dog ikke enig i.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi ser på fælles løsninger, og Bent Hansen er næstformand i udvalget, så hvis han mener, at vi ikke har handlet hurtigt nok, skulle han have lagt sagen på dagsordenen. Så det falder lidt tilbage på ham selv, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, vi har fulgt det her rigtig tæt, og det har vi gjort hele sommeren. Nu sætter vi ind og gør noget ved det. En ting er at snakke. Noget andet er at handle. Det gør vi nu, siger hun.

Hvornår skal byggesagstiderne være nede på et niveau, så I lever op til jeres serviceniveau?

- Det synes jeg, du skal ringe til Niels Tørsløv (direktør på området i kommunen, red.) og spørge om. Det skal jeg ikke sidde her og detailstyre som politiker. Det skal administrationen selv have lov til at vurdere. Som der står i sagsindstillingen, mener de, at der vil ske en pukkelafvikling på erhvervssagerne over de næste 6-12 måneder - og helhedsvurderinger og dispensationer over en ét-årig periode.

- Der findes ikke nogle hurtige løsninger. Det skal laves ordentligt. Der har i den tidligere byrådsperiode været nogle ikke særlig pæne sager. Derfor vil det aldrig været et politisk mål at lave hurtige løsninger, når det kommer til sager, der kræver helhedsvurderinger eller dispensation. De skal behandles ordentligt, siger hun med henvisning til flere byggesager, hvor Gribskov Kommune har givet en byggetilladelse, men hvor det senere har vist sig at være i strid med lokalplanen.

Forberedt til tænderne Niels Tørsløv kan heller ikke pege på, hvornår byggeglade borgerne præcis kan se frem til en hurtigere sagsbehandling.

- Nu giver vi den en ordentlig skalle i at få flere hænder ind. Både egne folk og konsulenter. Hvor hurtigt, det går med at få tiderne ned, hvor de skal være, afhænger af, hvor mange nye sager der kommer ind. Vi har ikke sat noget klart mål for, hvornår vi skal være der. Vi har det mål at knokle på, så vi kommer derned, så borgerne og erhvervslivet er tilfredse, siger han.

Vil du være tilfreds, hvis der om et halvt år stadig er syv måneders ventetid på nogle byggesager?

- Det kommer helt an på, hvor mange nye sager, der kommer ind. Det er ikke noget, jeg vil være glad for. Men vi er ikke alene om at skabe resultatet. Vi er også afhængige af, at der ikke kommer alt for mange sager på en gang. Men vi er forberedt til tænderne.