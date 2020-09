Gribskov vil bruge færre penge på Museum Nordsjælland

Forligspartierne bag det ny budget i Gribskov.

Gribskov - 28. september 2020 kl. 09:02 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Vækst via byudvikling, velfærd med optimering af driften - og et attraktivt kulturliv. Det er de tre fremhævede nøgleord i beskrivelsen af det ny budgetforlig i Gribskov »Et samlet Gribskov«, der i grove træk er en videreførsel af den aftale, der blev lavet sidste år. Det betyder, at der ikke skal findes yderligere besparelser i forhold til dem, der blev meldt ud sidste år. Optimering er et andet gennemgående ord - og for kulturlivet gælder det, at der som noget nyt er skrevet ind, at der konkret skal kigges på Gribskov Kommunes samarbejdsaftale med Museum Nordsjælland, da »forholdet mellem Gribskov Kommunes bidrag og udbytte er udfordret,« som det lyder i teksten.

- Vi har set hinanden i øjnene og sagt, at vi ønsker at optimere aftalen med Museum Nordsjælland. Vi melder os ikke ud, men ønsker at optimere den aftale, vi har. Vi kan se, at vi betaler forholdsmæssigt meget i forhold til, hvad vi får ud af det, og det vil vi gerne bede forvaltningen om at optimere. Og de midler, der kommer ud af dette, ønsker vi at beholde inden for udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, og så må de se på, hvordan vi skal bruge pengene. Vi lader dem stå der og tager dem ikke ind i kassen, og så må vi se på, hvad de vil gøre, siger Anders Gerner Frost.

Han peger dog allerede nu på nogle projekter, som man ønsker at arbejde videre med, herunder eventpladsen i Græsted og et nyt museum i Gilleleje.

- Det er ikke sådan, at vi skal ud og bygge et nyt museum, men vi skal være med til at facilitere, at fonde og andre kan gå ind i projektet, siger Anders Gerner Frost.

Holder linjen

Han peger på, at der nu kun er et år til at en helt ny budgetaftale skal landes.

- Så vi er enige om, at vi holder ro og holder linjen, og så håber vi allesammen, at vi får noget luft - også i forbindelse med skattestigningen, som et enigt byråd har været en del af. Så vi håber, at vi med den her økonomiske kurs også får luft til flere ønsker på velfærdsområdet til næste år - ligesom vi også skal se på sådan noget som eventpladsen i Græsted til næste år, siger han.

På anlægsfronten skal der bygges en ny vej mellem Græsted og Gilleleje, flere cykelstier, en dobbeltrundkørsel for enden af forlængelsen, ligesom der er sat penge af til en rundkørsel til Kildevejen, og skolen i Gilleleje skal bygges færdig. Der er også prioriteret midler til vedligeholdelsesefterslæb på Gribskolen, Gilbjergskolen og Bjørnehøjskolen.

- Så vi bruger mange penge på anlæg og har nu også prioriteret midler til hængepartier på skolerne, siger han.

Ikke ud i den blå luft

Som bekendt er DF og Konservative ikke en del af budgetforliget. Trine Egetved fra Det Konservative Folkeparti har blandt andet sagt nej til flere låneoptag. Men til dette siger Anders Gerner Frost, at halvdelen af låneoptagene er indefrosne ejendomsskatter, og at resten ikke »bruges ud i den blå luft.«

- Nogle af de lån, vi optager nu, er til renovering af Gilbjergskolen, og at samle medarbejderne i Helsinge i den ny administrations- og sundhedshus. Så når vi optager lån, er det ting, som giver en driftsbesparelse og giver rum til mere velfærd. Så det er med hensigt om at få en bedre økonomi og flytte penge fra mursten til hænder, påpeger Anders Gerner Frost.