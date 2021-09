Se billedserie Der er udsigt til flere vilde grøftekanter i Gribskov i de kommende år. Kommunen har nemlig forpligtet sig til at arbejde med FN?s verdensmål og en del af det er en øget biodiversitet. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Gribskov vil arbejde for FN's verdensmål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gribskov vil arbejde for FN's verdensmål

Gribskov - 27. september 2021 kl. 04:00 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Flere vilde grøftekanter og almene boliger til en overkommelig pris.

Gribskov Kommune vil i de kommende år arbejde med FN's verdensmål, som skal være en del af de fremtidige politikker og strategier i kommunen. Det vil borgerne efter alt at dømme komme til at mærke på en lang række områder.

FN's verdensmål handler blandt andet om at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed og sikre bedre sundhed.

I Gribskov har et politisk temaudvalg med Pia Foght (S) som formand arbejdet med at lave en række anbefalinger til, hvordan arbejdet med verdensmålene kan gribes an lokalt.

Nu har byrådet vedtaget anbefalingerne til, hvordan der kan arbejdes videre med verdensmålene i den kommende byrådsperiode.

En af anbefalingerne er, at byrådet og de politiske fagudvalg hele tiden forholder sig til de 17 verdensmål i udviklingen af kommunen og gør dem til en del af beslutningsgrundlaget i de fremtidige strategier og aktiviteter.

En del af verdensmålene har politikerne i forbindelse med kommuneplanen allerede besluttet at arbejde med. Det drejer sig blandt andet om: Rent vand og grundvandsbeskyttelse, klimaindsats, bæredygtig turisme, ansvarligt forbrug og produktion.

Derudover har temaudvalget peget på følgende fem mål, som har størst potentiale og relevans for Gribskov:

Mål 3: Sundhed og trivsel

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Mål 7: Bæredygtig energi

Mål 10: Mindre ulighed

Mål 14: Livet i havet

Inddragelse af borgere og virksomheder er helt afgørende, understreger udvalgsformand Pia Foght:

- Noget af det første er et temamøde i byrådet - og så vil det komme ud i de forskellige politiske udvalg, hvor man kan inddrage de borgere, det handler om. Inddragelse af borgere - især de unge - og virksomheder er noget af det allervigtigste. Mange virksomheder har jo faktisk været i gang i lang tid og respekt for det. Det skal vi være en smule ydmyge over for, siger Pia Foght.

Dansk kontekst

Hun forklarer, at udvalget har arbejdet med målene i en dansk kontekst:

- Vi har arbejdet med en oversættelse, der gør det meningsfuldt at arbejde konkret med målene herhjemme. Et eksempel er fattigdom, som i en dansk kontekst kan handle om, at familier ikke har råd til at holde børnefødselsdag eller give gaver. Eller at der ikke er råd til en computer eller telefon, som de fleste børn og unge har, siger Pia Foght.

Et andet område er sundhed, forklarer udvalgsformanden:

- Ensomhed er for eksempel et kæmpestort problem. En forudsætning for sundhed og trivsel er jo nogle fællesskaber, man kan indgå i. Et andet eksempel er rygekurser, som vi allerede er i gang med, og som fortsat vil være i fokus, siger hun.

Økonomisk ulighed

Ulighed handler ifølge politikeren også om sundhed og hjælp - og om økonomisk ulighed:

- Vi skal for eksempel arbejde for flere almene boliger, så der er mulighed for gode boliger til en overkommelig pris, siger Pia Foght.

Og så er der naturligvis miljøet:

- Vi skal jo passe på vores klode og på vores omgivelser. Vi skal have en øget biodiversitet, så vi skal sikre mere vild natur, hvor både dyr, insekter og mennesker trives, siger Pia Foght.