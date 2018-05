Se billedserie Området ved Tegners Museum og Statuepark. Gribskov Kommune har netop lavet høringssvar til revision af råstofplan. Dette område skal ud, mens andre forslås revideret. Foto: Allan Nørregaard

Gribskov vil ændre på fire områder til råstof- gravning

Gribskov - 08. maj 2018

- Der er konflikt ved flere af interesseudpegningerne. Derfor er det i Gribskov Kommunes øjne vigtigt, at råstofplan 2016 revideres.

Sådan står der i Gribskov Kommunes høringssvar til region Hovedstanden. Råstofplanen breder sig blandt andet over områder, der er udlagt som kulturhistorisk landskab, områder, hvor der er planer for erhverv og bymæssig bebyggelse - og så er et enkelt af områderne et sted, hvor de fredede løgfrøer holder til.

Regionen har en revision af den seneste råstofplan i høring netop nu og frem til den 16. maj, hvor alle kan komme med høringssvar. Der er blandt andet peget på områder ved Rusland/Tegners Statuepark, Ved Ammendrup/Helsinge, Ved Valby, Høbjerg Hegn og ved Dønnevælde som mulige områder for gravning.

Råstofplan 2016 er en plan for den fremtidige indvinding af råstoffer som sand, grus og ler. En råstofplan fastlægger en række graveområder og interesseområder. Inden for graveområderne, kan der søges om tilladelse til at indvinde råstoffer.

Med hensyn til et interesseområde syd for Helsinge argumenterer Gribskov Kommune i høringssvaret, at interesseområdet overlapper et område, der er udlagt som fremtidig byzone indenfor kommuneplanperioden 2013- 2025 (Ammendrup udstykningen). Det er meningen, der skal bygges boliger i området, som allerede er byggemodnet.

- Boligområdet er helt dækket af udpegningen, hvorfor interesseområdet bør udgå, skriver Gribskov Kommune i sit høringssvar

Der ligger endvidere et fremtidigt erhvervsområde udpeget i Kommuneplan 2013 - og så skal der tages højde for, at der er sandsynlighed for at finde løgfrø netop her, mener kommunen. Løgfrøen er fredet i Danmark.

Gribskov Kommune ønsker også Dronningmølle interesseområdet ud af regionsplanen. Det er den udpegning, som har vakt størst opsigt og debat.

- Interesseområdet Dronningmølle ligger lige op ad Ruslands-fredningen og inden for kystnærhedszonen. I Gribskov Kommunes landskabsudpegning er området endvidere udpeget som et område, der skal beskyttes.

Interesseområdet bør helt udgå, så der tages hensyn til kommuneplanlægningen, fredninger og beskytte de naturområder.

Med hensyn til interesseområdet Nellerød skriver Gribskov Kommune i sit høringssvar, at det er i konflikt med Høbjerg hegn, som er en fredet og bynær skov med stor rekreativ værdi. Derudover er der her udlagt pendlerparkering i Kommuneplan 2013-25. Gribskov Kommune anbefaler derfor, at udpegningen af interesseområde Nellerød revideres, så der tages hensyn fredskovudpegning og kommuneplaninteresser.

Og den er også gal med udpegning for graveområde Valby, som er i konflikt med eksisterende bebyggelse. Graveområdet bør tilpasses de faktiske forhold. Derudover opfordrer Gribskov Kommune til at fastholde tidligere praksis om respektafstand til sammenhængende bebyggelse og anbefaler, at graveområdet revideres.

Endelig er der Gravområde og rettighed for ler ved Dønnevældevej 7. Det er udpeget som erhvervsområde i Kommuneplan 2013 - 25 for

Gribskov Kommune. Derudover er en del af den eksisterende bebyggelse indenfor udpegningen for graveområdet.

Gribskov Kommune anbefaler derfor, at graveområdet tilpasses faktiske forhold, og at udpegningen bør revideres.

Det samlede høringssvar ligger som et punkt på dagsorden for økonomiudvalget på Gribskov Kommunes hjemmeside.