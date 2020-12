Der er tilskud til bedre bredbånd på vej til en lang række husstande i Gribskov Kommune. Foto: Adobe Stock.

Send til din ven. X Artiklen: Gribskov topper tilskudsliste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gribskov topper tilskudsliste

Gribskov - 30. december 2020 kl. 17:56 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

En lang række husstande i Gribskov Kommune kan nu se frem til et bedre og hurtigere bredbånd. Bredbåndspuljen har netop offentliggjort oversigten over de projekter, som modtager støtte fra puljen, og her er Gribskov kommune øverst på listen med hele syv projekter. Det betyder, at hele 601 adresser nu kan se frem til lidt over 20 millioner inklusiv moms til et bedre og stabilt bredbånd. Ud af 1250 adresser, der modtager støtte i Region Hovedstaden, er det altså Gribskov Kommune, der modtager cirka halvdelen af disse.

Læs også: Nu kan de snart suse rundt på nettet

- Nogen vil måske undre sig over, at der er mange projekter fra Region Hovedstaden, som får tilskud i år. Vores analyser viser imidlertid, at det faktisk er i denne region, der er de største udfordringer i forhold til at sikre adgang til hurtigt bredbånd for alle. Selvom der er meget store byområder i Region Hovedstaden, er der nemlig også mere tyndt befolkede områder, hvor udbyderne ikke står i kø for at rulle hurtigt bredbånd ud, fortæller vicedirektør i Energistyrelsen, Janni Torp Kjærgaard i en pressemeddelelse.

Tilskuddene fra bredbåndspuljen skal ses i lyset af, at der i store dele af Danmark stadigvæk bliver udrullet bredbånd på kommercielle vilkår.

- Vores sagsbehandlere står til rådighed for sparring med de projekter, som ikke kom igennem nåleøjet i år. Bredbåndsmarkedet udvikler sig hele tiden. Måske kan det lykkes for nogle at få udrulning på kommercielle vilkår, fordi der nu er samlet stor lokal opbakning til projektet. Eller også skal der ses på, hvad projekterne kan gøre for at kvalificere sig til tilskud, hvis de vælger at søge igen i 2021, lyder det fra Janni Torp Kjærgaard.

Med den finanslovsaftale, der blev indgået den 6. december 2020, er der afsat 100 mio. kr. til bredbåndspuljen i 2021. Rammerne for 2021-puljen forventes at være på plads i løbet af foråret.

- Først ser vi på, om de justeringer, som blev gennemført forud for 2020-runden, har virket efter hensigten. Så kan ministeren og forligskredsen på den baggrund vurdere, om der også er behov for tilpasninger i forhold til 2021-runden, lyder det fra Janni Torp Kjærgaard.

Der har i 2020 været et rekordstort antal ansøgninger om tilskud fra bredbåndpuljen. 333 ansøgninger med samlet 8.549 adresser opfylder de krav, der gælder for puljen i 2020.

99 projekter med i alt 5.007 deltagende adresser har fået tilsagn om fuldt tilskud. 4.922 adresser ligger i landzone, mens 85 er beliggende i sommerhusområder. Geografisk er der flest adresser i Region Midtjylland (1.712 adresser), som bliver tilgodeset med fuldt tilskud fra årets pulje - efterfulgt af Region Hovedstaden (1.250 adresser) og Region Sjælland (1.135 adresser).

relaterede artikler

Fire projekter og 243 adresser på Stevns får penge til bredbånd 22. december 2020 kl. 09:06

Se tal og kort: Så mange får del i bredbåndspuljen 2020 21. december 2020 kl. 15:42

Her kan de se frem til bedre bredbånd 04. december 2020 kl. 07:06