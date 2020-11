Gribskov tabte kampen: Turistkontor flytter til Hillerød

Gribskov forsøgte at få kontoret her til kommunen, men altså forgæves.

- Jeg beklager meget, at kontoret ikke kom til Gribskov. Borgmester Anders Gerner Frost kæmpede hårdt for Gribskov, men der var stærke kræfter, som valgte at pege på Hillerød, siger Morten Ulrik Jørgensen (løsgænger), som er formand i udvalget for kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi i Gribskov.