- Vi har set en stigning i antallet af personer på både dagpenge, ligesom arbejdsløsheden er steget, siger udvalgsformand Mikkel Andersen (S) om, hvorfor Gribskov igen ligger lavt i en national måling.

Send til din ven. X Artiklen: Gribskov skraber igen bunden: 'Resultatet er ikke, som vi havde håbet' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gribskov skraber igen bunden: 'Resultatet er ikke, som vi havde håbet'

Gribskov - 30. december 2020 kl. 07:58 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

En placering som nummer 93 ud af 93 og en placering som den absolutte bundprop. Det var det klare resultat for Gribskov Kommune, da Dansk Industri i slutningen af november offentliggjorde sin årlige måling af erhvervsklimaet i landets kommuner. Men det er ikke det eneste område, hvor vi heroppe halter efter landets andre kommuner.

Nye tal viser, at Gribskov også ligger i den helt tunge ende blandt kommunerne, når man ser på resultater på beskæftigelsesområdet fra sidste halvår af 2019 til første halvår i 2020.

Det er beskæftigelsesministeriet, der har lavet en opgørelse over, hvor gode kommunerne er til at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse. Og her ligger Gribskov nummer 84 ud af 98 kommuner. Det resultat er formanden for beskæftigelsesudvalget, Mikkel Andersen (S), selvsagt ikke tilfreds med.

- Det er ikke tilfredsstillende. Vi har en målsætning om, at vi skal ligge i midten. Så resultatet er ikke, som vi havde håbet, siger han.

Dyre dagpenge I undersøgelsen har beskæftigelsesministeriet set på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse og sammenholdt det med det antal af borgere, som man ud fra kommunens rammevilkår kan forvente, burde få offentlige ydelser som dagpenge eller kontanthjælp.

Og netop antallet af borgere på dagpenge og kontanthjælp er udslagsgivende for Gribskovs lave placering. I de to kategorier ligger kommunen således henholdsvis nummer 84 og 80 af alle landets kommuner.

Beskæftigelsesdirektør i Gribskov Kommune, Niels Tørsløv, jubler heller ikke ligefrem over resultatet.

- Der er plads til at komme længere frem på listen. Det er ikke sådan, at vi er gået tilbage i forhold til sidste år. Der er lidt teknik, der gør, at vi burde være gået lidt frem. Men det er ikke et resultat, man jubler over. Det er en placering, vi skal forbedre, og det er vi også allerede i gang med, siger han.

Beskæftigelsesministeriets opgørelse viser en forventning om, at der burde være 1.790 personer på offentlig forsørgelse i en kommune som Gribskovs. Men det faktiske tal er 140 personer højere. Det svarer i beskæftigelsesministeriets opgørelse til, at man potentielt kan spare 8,4 mio. kr., hvis man bringer antallet af personer på offentlig forsørgelse ned på det forventede antal.

Gribskov Kommune ligger lavt i ny opgørelse, der viser, hvor gode kommunerne er til at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse.

Problematisk corona Udvalgsformand Mikkel Andersen mener, at en del af årsagen til placeringen kan forklares med corona-udviklingen.

- Vi har set en stigning i antallet af personer på både dagpenge, ligesom arbejdsløsheden er steget. Når det er sagt, er det selvfølgelig gældende for de fleste andre kommuner også, men den måde, vi valgte at håndtere det på, var at holde ugentlige møder for at se, om der var noget, vi løbende skulle justere - og der må vi bare konstatere, at det ikke er lykkedes, siger han.

Ifølge Gabriel Pons Rotgers, seniorforsker og økonom hos Det Nationale Forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE), kan beskæftigelsesministeriets opgørelse især bruges i en kommune som Gribskov, hvor der er et helt klart forbedringspotentiale.

- Den her er især brugbar for kommunerne, der klarer sig meget dårligere end forventet. Tallene er en indikator, kommunerne kan bruge til at opdage, om noget går i den forkerte retning. De må prøve at finde nogle kommuner, der ligner dem - men som klarer sig bedre end forventet. Og så se, om de gør tingene anderledes. Lade sig inspirere. Hvem sender de i virksomhedspraktik, hvornår gør de det, eller hvad gør de anderledes, siger seniorforskeren.

Tror på fremgang Men trods den lave placering er både Mikkel Andersen og Niels Tørsløv fortrøstningsfulde. Begge understreger dog, at en fremgang i opgørelsen ikke er et mål i sig selv.

- Vi har de borgere, vi har. Og vi har det arbejdsmarked, vi har. Det er det, vi skal arbejde ud fra for at komme længere frem på listen næste år. Men det er vigtigt at sige, at vores formål ikke er listen i sig selv. Vores formål er at bringe unge i uddannelse og arbejde, og det er det, vi fokuserer på, siger Niels Tørsløv.

Mikkel Andersen fortæller, at han især tror, at det kommer til at rykke noget, at hele byrådet er klar til at lave lokale investeringer. Som for eksempel den nye vej mellem Græsted og Gilleleje.

- Jeg vil gerne rose alle mine politiske kolleger for, at vi har turdet tage beslutninger om at investere i vores lokalsamfund, der kan holde hjulene i gang. Det er det, der skal til. Så vi ikke lige pludselig står med borgere, der har været for lang tid væk fra arbejdsmarkedet. For de er rigtig svære at flytte tilbage på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesministeriets liste bliver toppet af Gladsaxe, mens Læsø ligger helt i bunden.