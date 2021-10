Borgmester Anders Gerner Frost håber, KL kan rystes efter budgetstriden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Gribskov skal spare 8,7 millioner: Her skal de findes

Gribskov - 08. oktober 2021 kl. 04:00 Af Nicklas Thorup Clausen Kontakt redaktionen

I hvad der er blevet døbt "budgetstriden", er alle landets kommuner efter et borgmestermøde hos Kommunernes Landsforening blevet pålagt at spare 0,4 procent af deres samlede service- og anlægsudgifter i budget 2022.

Den kollektive besparelse er et sidste forsøg fra KL for at undgå statslige sanktioner mod kommunerne, der vil blive udløst, hvis kommuner - samlet - overskrider den ramme for service- og anlægsudgifter, KL og finansministeriet i juni har indgået.

Det er særligt storbykommuner som København og Aarhus, der ligger markant over budgetrammerne. Derfor har flere borgmestre, med Kertemindes Kasper Ejsing Olesen (S) og Odsherreds Thomas Adelskov (S) i spidsen, været ude at sige, at de ikke agter at finde besparelsen i deres budget.

Så vidt går det ikke i Gribskov, hvor administrationen har udarbejdet et oplæg med den besparelse på knap 8,7 millioner kroner, som Gribskovs andel udgør. Og i Gribskov glider besparelsen let ned - for den er rent teknisk, siger borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov).

- Det positive er, at vi har fået lov til selv at finde ud af, hvor vi filer budgettet til. Det, vi lægger op til, det er at vi i virkeligheden laver nogle relativt tekniske tilpasninger i vores anlægsdel. Det gør, at det reelt ikke bliver en besparelse. Vi skubber nogle anlæg, uden vi nødvendigvis skubber dem i virkeligheden, siger Anders Gerner Frost og fortsætter:

- Hvis du ser på en kommunes økonomi år for år og kigger på anlægsbudgettet, så er det yderst sjældent, at nogen har brugt alle de penge, som de har planlagt at bruge. Det skyldes blandt andet, at der tit er tekniske forskydninger - og vi har nogle relativt store projekter på vej - som sådan et beløb sagtens kan blive forskudt i, siger han.

Med til historien hører også, at Gribskov Kommune selv er en af de kommuner, der i år har brugt mere end de må. I Gribskov har man "udfordret" serviceloftet med omkring fem millioner kroner.

- Jeg har selv, de sidste fire år, brokket mig over, at vi ikke har kunnet udfordre den serviceramme, der er fastsat i Gribskov. Derfor er jeg glad for, at vi udfordrer den med fem millioner i år - for vi har brug for pengene. Men nu skal vi så betale næsten det dobbelte tilbage af vores egen overskridelse, siger Anders Gerner Frost.

Håber på opgør i KL Borgmesteren er ikke imponeret over de af hans kolleger, der nægter at betale deres 0,4 procent. For så står kommuner samlet svagere, mener han.

- Vi kunne i princippet også sige, vi ikke ville betale, men jeg tror, det er vigtigt, at man har et KL med en fælles strategi. Deri ligger et stort ansvar på KLs kommende bestyrelse efter KV21. Det bliver en vigtig opgave at sørge for, at man ikke kan trække frinummer som Odsherred og Kerteminde forsøger sig, siger Anders Gerner Frost.

Gerner Frost ser hellere, at kommunerne står sammen. Særligt om én ting - et opgør med den nye udligningsreform fra 2020, som han kalder "noget af det dårligste politiske håndværk," han har set i sin 16 år lange karriere i kommunalpolitik.

- Hvis jeg skal sige noget positivt om den situation, vi står i nu, så er det, at jeg forventer, at KLs bestyrelse og hele KL må lægge en anden model for dagen, hvor vi går mere op i nogle reelle nøgletal, der afgør, hvad vi kan bruge af penge, siger han og fortsætter:

- Vi skal se på at skrue en aftale sammen, som på den ene side tager hensyn til, at der er forskel på kommunerne. Der er mange parametre, som man i dag ikke har med i hverken en udligningsordning eller i forbindelse med fastsættelse af den årlige aftale mellem finansministeriet og KL, siger Anders Gerner Frost.

Han peger blandt andet på, at Gribskovs udfordringer består i en stor geografi samt en andel af ældre, der i fremtiden står til at blive den næsthøjeste i landet.

- Så duer det ikke at være fastlåst i et serviceloft, der er mere end ti år gammelt, siger han.

KL-bestyrelse også på valg KLs bestyrelse består af 17 medlemmer, der fortrinsvis er borgmestre samt rådmænd fra landets større byer. Med Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) i spidsen består bestyrelsen af syv socialdemokrater og fem Venstre-folk samt en fra hver af Radikale, Konservative, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten.

Anders Gerner Frost håber, det ser anderledes ud efter valget. Her så han gerne, at lokallisterne også blev repræsenteret.

- Det er tydeligt, at udligningsordningen handler om at, V og S passer på hinanden og deres kommuner. Så der er jeg glad for, at vi er en lokalliste, fordi jeg kun har én eneste ting i hovedet og det er, hvad der er godt for Gribskov.

Lokallisterne i Danmark fik sammenlagt omkring 4 procent af stemmerne ved kommunalvalget i 2017.