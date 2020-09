Rigmor Westh-Baagøe, formand for Esrum-Tisvildevejen, er en glad kvinde. Foreningen har fået næsten en million kroner til at skabe et forsamlingshus på pilgrimsruten. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen.

Gribskov-projekter får stor pose penge

Tre projekter i Gribskov er på listen over inititiativer, der kan se frem til at modtage støtte fra Nordea-fondens »Her bor vi pulje,« der skal være med til at skabe aktive fællesskaber. Pilgrimsruten Esrum-Tisvildevejen er blandt modtagerne og får 995.000 kroner, hvilket næsten er det maksimale beløb, foreningerne kan søge om - det er nemlig en million kroner.

- Det kan blive et afsæt til at udvikle pilgrimsruten endnu mere. Tibberuphus er en meget vigtig milepæl for os, for det bliver et signaturhus og et sted, hvor vi formidler natur, kultur og viden om landsbyer, siger formand for Esrum-Tisvildevejen, Rigmor Westh-Baagøe.