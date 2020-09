Se billedserie Smitten stiger voldsomt lige nu, og de unge skal passe på sig selv og deres nærmeste, opfordrer Gribskov Kommune - med blandt andet dette foto som en del af en informationskampagne.

Gribskov på grænsen til rød zone: Sender appel til de unge

Gribskov - 16. september 2020 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gribskov Kommune nærmer sig en kritisk grænse på 20 coronasmittede ud af 100.000. Tallet var tirsdag 17 ud af 100.000.

Derfor har kommunen nu sendt en appel ud til de unge gennem ungdomsskoler, idrætsforeninger, udskoling og andre, der har kontakt til de unge.

Her bliver de unge opfordret til at overholde retningslinjerne som afstand og afspritning, og at tænke en ekstra gang over, hvordan de fester sammen. I skrivelsen bliver de unge også gjort opmærksom på, at der blandt unge ses »både milde tilfælde, men også tilfælde af unge, som er meget hårdt ramt af sygdommen.«

- Vi reagerer på, at det i øjeblikket er unge, som bliver smittet mest. Vi er tæt på de 20 smittede ud af 100.000, og dermed er vi tæt på at komme i rød zone. Og ud fra de tal og indikatorer, vi har, kunne det tyde på, det er blandt de unge, smitten spredes, siger specialkonsulent Alice Ballin, der har stået for at sende opfordringen rundt til forskellige institutioner.

Bliv hjemme, hvis du er syg eller mistænker, at du kan være smittet.

Hold fester med færre deltagere, og gerne med dem som du ses med til dagligt.

Hold festen et sted, hvor der er god plads, og hvis vejret er til det, så overvej at holde festen udenfor – men tag hensyn til naboerne.

Server eventuelle snacks portionsanrettet, fx i små plastikkopper til hver person og hav håndsprit tilgængeligt, hvis der serveres noget at spise.

Undlad at flere drikker af samme flaske, glas m.v., da risikoen for smitte øges.

Kilde: Gribskov Kommunes skrivelse til gymnasie, udskoling, m.fl. Kommunen har blandt andet sendt bannere og skilte og anden materiale, som er stillet til rådighed af KL. Derudover har de relevante steder fået tilsendt et link fra Sundhedsstyrelsen, hvor influencere fortæller, hvorfor det er vigtigt at overholde retningslinjerne. Altsammen et forsøg på at nå ud til de unge.

Viden gennem sociale medier - Vi appellerer til, at de går videre med det materiale, vi har fået. Vi har ikke selv en Facebookgruppe eller Instagram til den målgruppe, så vi vil gerne appelere til, at man deler det, så de unge ser det. De unge får meget viden gennem sociale medier, og de influencere, de følger, så for dem er det en vigtig informationskanal, siger Alice Ballin.

- Vi sender også en tekst, som man kan bruge til at dele på forældreintra og sociale medier. Her opfordrer vi de unge til at passe godt på sig selv og deres nærmeste, siger hun.

16 elever hjemsendt Tirsdag meddelte kommunen desuden, at en elev på Sankt Helene Skole i Vejby er smittet med coronavirus, og at 16 elever og fem medarbejdere derfor er sendt hjem og testprocedurer sat i gang.

Fredag var det en medarbejder, der arbejder på tre forskellige daginstitutioner i Gribskov Kommune, der blev konstateret smittet med corona-virus. Den smittede medarbejder har en tværgående funktion i Elverhøjen og LM's børnehus, der begge ligger i Græsted og Tingbakkens Børnehus - afdelingen, der ligger i Esbønderup.

Status på dette var tirsdag, at alle tre institutioner er tilbage på normal drift og åbne for modtagelse af de børn, som er testet negative. De hjemsendte medarbejdere er testet negativ, og er tilbage på arbejde. Kommunen har ikke hørt fra alle forældrene til de testede børn endnu. Indtil videre er der ikke nogle af børnene, som er testet positiv.