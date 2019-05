Gribskov muligvis ud af Frederiksborg Brand og Redning

Foto: Allan Nørregaard

Gribskov - 29. maj 2019 kl. 09:03 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gribskov Kommune træder muligvis ud af samarbejdet med fem andre kommuner i Frederiksborg Brand og Redning, som Gribskov Kommune ejer en sjettedel af.

- Et enigt udvalg for Udvikling, By og Land besluttede tirsdag aften at igangsætte en undersøgelse af omkostningerne i forhold til en eventuel udtræden af Frederiksborg Brand og Redning.

Den forsatte trivsel blandt vores deltidsbrandfolk, kvaliteten i vores beredskab samt ikke mindst økonomien i selskabet er i min verden en stor bekymring - derfor glæder det mig, at et samlet udvalg bakker op om aftenens beslutning, lyder det fra udvalgsformand Pernille Søndergaard (NG).

- Vi vil have fokus på medarbejdertrivslen og serviceníveauet. Og så er det bekymrende, at Frederiksborg Brand og Redning i 2018 kommer ud med et underskud på 1,8 mio - vi er nervøse for, at vi fremtidigt kan komme til at skulle skyde penge ind igen.

Frederiksborg Brand og Redning blev lavet på initiativ fra Folketinget,og Gribskov Kommune trådte ligesom andre af landets kommuner ind i en ny struktur, der skulle skabe besparelser i 2016.

- Men Kvaliteten er ikke den samme som tidligere. Indsatslederen er centraliseret og er i gennemsnit fremme på 28 min. Tidligere var det tyve minutter, siger Pernille Søndergaard.

- da vi havde egen beredskabschef, var der en i kommunen, nu er der én, som dækker seks kommuner.

Undersøgelsen skal klarlægge økonomien i en eventuel udtræden og herefter kan Gribskov Kommune vælge at indgå samarbejde med andre og færre som i Roskilde og Helsingør eller lave eget beredskab.

- Det er ikke rigtig godt, som det er. Vi har meget lokalt, vi vil holde fast i. Her er der for eksempel højere serviceniveau end andre, ekstra mand på sprøjten. Svært at blive enige om i selskabet med seks ejere. vi har det, vi kalder, et 5-minutters brandvæsen - de skal indenfor fem minutter være afgået. lige nu ligger vi på, at lige under 80 procent afgår, og her lever kvaliteten heller ikke op til det, vi er vant til

- Vi er som udvalg enige om en undersøgelse. Som medlem af Nytgribskov ser jeg personligt gerne, at vi udtræder, siger Pernille Søndergaard.

Hvis Gribskov Kommune vælger at udtræde, skal de stadig finde nogen, der kan køre brandbilerne.