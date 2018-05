Gribskov lukker demenscenter

- Vi må konstatere, at økonomien ikke rækker til en fortsat drift af Holbohave efter 2020. Valget stod mellem at reducere rengøringsfrekvensen for mange hundrede borgere eller lukke Holbohave med udgangen af 2019, siger udvalgsformand Pia Foght (S). Hun fortsætter:

- Vi har opbygget stærke demensfaglige erfaringer fra Holbohave, som vi nu vil tage med i det videre arbejde med at udvikle Gribskov til en demensvenlig kommune. Borgere med demens vil stadig have mulighed for et dagtilbud. Her kan de bl.a. blive visiteret til kommunens fire aktivitetscentre. Vi vil også prioritere, at der sættes fokus på et kompetenceløft til vores demensområde, ligesom vi arbejder med at lytte til, hvilke ønsker og behov de pårørende til borgere med demens har.