Gribskov laver egen hjemmepleje

Gribskov - 21. juni 2019 kl. 08:20 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gribskov etablerer kommunal hjemmepleje

Anmodninger fra private leverandører er blevet gennemgået, og konklusionen er nu, at Gribskov etablerer en kommunal hjemmepleje, der sammen med private fritvalgsleverandører kan sikre dækning af borgernes behov for hjemmehjælp.

Gribskov Kommunes administration har behandlet tre anmodninger fra private leverandører af hjemmepleje. Konklusionen er, at de tre leverandører, der har anmodet, ikke alene kan klare hele hjemmeplejen.

- Vi er glade for, at tre nuværende leverandører fortsat gerne vil levere personlig og praktisk hjælp til borgere i Gribskov Kommune. Der er nu et klart billede af, at der bliver behov for at etablere en kommunal enhed som supplement til de firmaer, der har interesse for at levere hjemmehjælp i Gribskov kommune, siger udvalgsformand Birgit Roswall (V).

Beslutningen betyder, at administrationen nu går i gang med at etablere den kommunale hjemmepleje. Kombinationen af en kommunal hjemmepleje og private fritvalgsleverandører vil sikre en robust forsyning. Hvordan fordelingen af borgere bliver mellem de forskellige leverandører er endnu ukendt. Der vil i august måned blive sat en proces i gang i forhold til frit valg, der vil vise fordelingen.

- Det glæder mig, at alle borgere og pårørende ved, at de fortsat kan være 100 procent trygge ved, at der også fra 1. december 2019 vil være en god og stabil hjemmepleje. Og jeg ser frem til, at vi skal skabe den i samarbejde med private leverandører," siger udvalgsformand Birgit Roswall.

Gribskov kommune får brug for mange kvalificerede medarbejdere. Derfor går der nu en stor rekrutteringsproces i gang.

- Vi har en god dialog med både Attendo og de faglige organisationer om den kommende rekruttering og overdragelse af medarbejdere. Vi regner med, at vi i løbet af uge 35 har et overblik over, hvor mange medarbejdere, der er behov for, siger velfærdsdirektør Mikkel Damgaards.

Private leverandører kan igen anmode

Da kommunen nu indtræder som prissættende hovedleverandør, bliver det igen muligt for private leverandører at anmode om at levere hjemmepleje i Gribskov kommune. Derfor sætter administrationen en proces i gang, hvor der vil blive offentliggjort et let justeret godkendelsesmateriale den 2. juli. Det betyder, at interesserede leverandører frem til den 2. august igen kan vurdere om de vil levere hjemmepleje fra 1. december 2019.

- Jeg vil gerne opfordre alle, og dem der stadig overvejer, om de vil være med, til at komme på banen inden for kort tid, så de er med på listen over de leverandører, som borgerne får mulighed for at vælge, siger Udvalgsformand Birgit Roswall.