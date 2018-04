Foto: Allan Nørregaard

Gribskov kan blive mest elevvenlig

Gribskov - 12. april 2018

Gribskov Kommune har tidligere fået anerkendelse for sit arbejde med børn og unge i skolealderen, og nu har kommunen endnu engang muligheden for at kunne kalde sig Danmarks mest elevvenlige af slagsen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Gribskov er således nomineret sammen med København, Vejle, Aabenraa, Aalborg og Faxe kommuner.

Det er Danske Skoleelever, der står bag nomineringerne og den endelig kåring, og næstformand Chili Preisler fortæller, at baggrunden for nomineringen skal findes i Børne- og Familieudvalgets nylige tiltag, hvor man ønsker at involvere skoleeleverne mere direkte i det politiske arbejde.

- De har gjort en stor indsats og ønsker mere direkte elevinddragelse. Det er et rigtig godt tiltag og fortjener et kæmpe cadeau. Det er derfor vi har valgt at nominere Gribskov, siger hun.

Og nomineringen er da også noget, der vækker glæde hos både formanden og næstformanden i udvalget, da de blev forelagt nyheden af Frederiksborg Amts Avis.

- Det er en virkelig god nyhed. Jeg mener stadig, at vi kan gøre meget mere, men jeg synes, det er godt, at vi afsætter så mange midler til det her område. Det er jo en pris vi tidligere har vundet. Vi laver skoler til børn og unge, og derfor er jeg glad for, at vi anerkendes for det, siger formand Sisse Krøll Willemoes (NG).

Allan Nielsen (S) er også tilfreds med anerkendelsen, som han anser for at være et stort skulderklap.

- Det er en vigtig anerkendelse, så det glæder mig, og vi kan bruge nomineringen i det videre arbejde, siger han.

De to politikere er dog ikke helt enige om, hvorvidt nomineringen og en eventuel titel er noget, potentielle nye borgere i kommunen vil kigge på.

- Det er bestemt noget, folk kigger efter, mener Allan Nielsen, mens Sisse Krøll Willemoes er mere forbeholden.

- Det er nok ikke ligefrem noget, der vil stå i boligannoncerne, men det viser, at det er godt at være barn og ung i Gribskov Kommune, siger formanden.

Jette Kristensen fra Gribskov Ungdomsskole, der koordinerer fælleselevrådet, er også tilfreds med nomineringen.

- Vi er meget glade for det. Fælleselevrådet får muligheden for at være talerør, og nomineringen viser, at det er et godt skridt i forhold til det demokratiske arbejde i kommunen, siger hun.

Vinderen af prisen som Danmarks mest elevvenlige kommune kåres på Danske Skoleelevers generalforsamling fredag den 20. april.