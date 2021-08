Se billedserie Mange grundejere i Gribskov gør en indsats for at få mere vild natur i haven. Foto: Tine Wandall.

Gribskov i spidsen: Grundejere vil slippe haven fri

Gribskov - 12. august 2021 kl. 10:11 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Vild natur er for alvor kommet på dagsordenen.

Udover konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune, søsat af miljøministeren, er der nu også lanceret et nyt projekt fra Danmarks Naturfredningsforening og REMA 1000, "Slip haven fri," hvor private haveejere kan tilmelde sig med henblik på at - ja, slippe sin have fri.

Målet er at komme op på 50.000 tilmeldte haveejere, og i skrivende stund er 6.342 haver meldt til.

Og Gribskov Kommune er tæt på at være i førertrøjen, når det gælder antallet af tilmeldte haver og kvadratmeter. I skrivende stund er Gribskov på andenpladsen blandt landets kommuner med 307 tilmeldte haver - og gør man listen op i antal kvadratmeter i stedet, er Gribskov Kommune såmænd på førstepladsen med 664.101 kvadratmeter.

En af dem, der kæmper for mere vild natur i haverne, er Tine Wandall. Hun er suppleant i Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov og kalder sig vild have-mentor. Hun oprettede en Facebook-gruppe med titlen Vilde Haver i Gribskov - også i forbindelse med konkurrencen "Slip haven fri" - for et halvt år siden, og gruppen har nu over 800 medlemmer. Hun mærker således også interessen for at gøre haverne mere vilde.

- Jeg kan mærke en stor interesse for de vilde haver i kommunen, da vi jo alle kan se og læse om, at arter forsvinder fra vort land med rivende hast. Den store interesse for min Facebook-gruppe viser med al tydelighed den store interesse for emnet, og borgere forsøger på mange planer at gøre noget selv på deres matrikler, lyder det fra Tine Wandall.

- Vi borgere må løfte i flok - vi vil have naturen og sommerfuglene, harerne og viberne tilbage, inden de helt forsvinder - det er det, vi alle har en forpligtelse til at arbejde for - også for vore efterkommers skyld, mener hun.

Hun beskriver, at hun selv er kommet i Rågeleje fra barns ben og derfor har oplevet, hvor mange insekter - køllesværmere, sommerfugle, markfirben og harer, der var dengang.

- Dengang var bilruden smurt ind i døde insekter når man kom til Rågeleje fra København. Sådan forholder det sig ikke i dag, lyder det fra Tine Wandall.

- Så inden alle insekter og dyr forsvinder, så har vi alle et ansvar for at forsøge at vende den nedadgående biodiversitetskurve - der desværre også kendetegner vores kommune.

Følg med På hjemmesiden www.sliphavenfri.dk kan man melde sig til og løbende følge med i antal tilmeldte haver, havernes gennemsnitlige naturscore og sammenligne, hvor vilde haveejerne er ude i landets kommuner. Alle typer haver er velkomne, uanset om det er en parcelhushave, haven omkring sommerhuset eller kolonihaven. Man kan endda tilmelde altanen, så længe man kan undvære en femtedel af den.

Ud over rådgivning modtager man en gratis sticker til postkassen og adgang til biodiversitetsvenlige planter, buske, træer og frøblandinger, som dækker hele havesæsonen, når man melder sig til.

- Det er fantastisk med det enorme engagement, vi oplever blandt danske haveejere og vores medlemmer, der ønsker at bruge deres have til at styrke biodiversiteten, siger projektleder Simon Leed Krøs fra Danmarks Naturfredningsforening.

- Naturen mangler akut plads, så det gør en kæmpe forskel, når haverne bliver vilde. Ved for eksempel at lade den klassiske græsplæne vige for et bed med vilde urter og planter, kan man komme de trængte sommerfugle og bier til undsætning og samtidig få en farverig og levende have. Vi står klar til at hjælpe haveejerne godt i gang.

Det eneste, det kræver for at være med, er, at man har en have, hvor man ikke sprøjter, og at man slipper mindst 20 procent af sit haveareal fri. Det kan man gøre med op til 10 forskellige naturelementer - f.eks. med en blomstrende vildeng, buske eller et kvashegn.

Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi har gennem de sidste 5 år samarbejdet om projekt Giftfri Have, som nu overgår til projekt Slip haven fri. Kommuner kan dog stadig melde sig som giftfri på www.giftfri-have.dk.

- Vi har fået sat brugen af gift i haverne på dagsordenen med over 23.600 tilmeldte haver og 31 giftfri kommuner. I Danmarks Naturfredningsforening fortsætter vi kampen for et sprøjtefrit Danmark. Nu er tiden bare kommet til at gå skridtet videre og hjælpe danskerne med at gøre haverne naturvenlige - selvfølgelig uden brug af gift, siger projektleder Simon Leed Krøs på hjemmesiden sliphavenfri.dk.