Gribskov har fået sig en danmarksmester i mountainbike

Sport I lørdags blev der kørt DM i mountainbike disciplinen XCO I Nørreskoven ved Vejle. Mathilde Ryth Leegaard Jensen fra Græsted blev efter et perfekt disponeret løb kåret som dansk mester for U11 pige foran seks jævnaldrende piger.

Mathilde Ryth Leegaard Jensen lagde hård ud fra start og så sig aldrig tilbage, løbet blev vundet med en margen på 47 sekunder til nummer to.

Sæsonen 2020 har været næsten ikke eksisterende så bare det at få lov til at køre et DM arrangeret af Dansk Cykel Union var fantastisk, selvom der var restriktioner så som mundbind og test.