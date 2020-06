Fra årsskiftet forlader Gribskov Kommune Frederiksborg Brand & Redning. Nu har kommunen ansat en beredskabschef. Foto: Maj-Britt Holm.

Gribskov forlader snart fælles beredskab: Henter ny beredskabschef hos Falck

Gribskov - 14. juni 2020 kl. 10:12 Af Camilla Nissen

I juni 2019 besluttede Gribskov Kommune at virkeliggøre ønsket om at træde ud af det fælleskommunale beredskab Frederiksborg Brand og Redning og igen etablere eget brandvæsen. Det nye beredskab skal stå klar ved udgangen af 2020, og nu er beredskabschefen, der skal stå i spidsen for det, fundet. Jesper Ingeman-Petersen, hedder han, og han kommer fra en stilling som Drifts- og Servicechef Teknik i Falck. Han har mange års erfaring fra Falck blandt andet som stationsleder, skriver Gribskov Kommune i en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig meget til at stå i spidsen for at drive et robust og handlekraftigt kommunalt beredskab. Det bliver en stor og spændende opgave at skabe et unikt brandvæsen i en unik kommune, siger Jesper Ingeman-Petersen i pressemeddelelsen.

- Det er en stærk profil, som vi får med Jesper Ingeman-Petersen. Med hans kompetencer og erfaring får vi et rigtig godt udgangspunkt for at etablere det nye brandvæsen i Gribskov Kommune. Vi er meget stolte af vores brandvæsen, som vi glæder os til at genetablere, siger centerchef Dorethe Ungstrup om valget af beredskabschef.

Beredskabschefen vil ud over ansvaret for brandvæsenet også have ansvaret for affaldsområdet og herunder Gribskov Kommunes to genbrugsstationer.

Borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov) kalder ansættelsen for et »stort plus for vores kommune.«

Det forberedende arbejde til beredskabet varetages af en kommission bestående af byrådspolitikere og med assistance fra administration og relevante fagpersoner. Borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov) er formand for kommissionen.

Formand for Udvikling, By og Land, Pernille Søndergaard, har tidligere i Frederiksborg Amts Avis udtrykt et håb om, at man med egen beredskabschef kan få større mulighed for at samarbejde med andre aktører, såsom livredningstjenesten:

Håbet er, at vi får en beredskabschef, som i høj grad tænker muligheder i Gribskov. For eksempel i et samarbejde med andre aktører, såsom livredningstjenesten. Det er der bedre mulighed for med egen beredskabschef. Men hvad samarbejderne helt konkret skal være, det er noget, en kommende beredskabschef skal se på sammen med frivillige, livreddere med flere.

Jesper Ingeman-Petersen tiltræder den 1. august