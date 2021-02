Se billedserie I løbet af få dage bliver det igen muligt at få en lyntest i Gribskov. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Gribskov får lyntestcenter igen

Gribskov - 19. februar 2021 kl. 12:10 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

I løbet af kort tid åbner der igen et testcenter i Gribskov, så det bliver muligt at få en corona-lyntest. Det oplyser Region Hovedstaden og Region Midtjylland, som indgår testaftaler på vegne af alle regioner.

Åbningsdagen ligger ikke fast, men i Gribskov Kommune forventer man, at det bliver i begyndelsen af uge 8.

Med udgangen af januar lukkede det testcenter, som Falck havde stået for i Helsinge Hallerne, og siden da har det ikke været muligt at få en lyntest for coronavirus i Gribskov. Det fik borgmester Anders Gerner Frost til at bede regionen om at genoverveje den beslutning. Og det glæder derfor borgmesteren, at der igen kommer et testcenter i kommunen:

- Det har bekymret mig meget, at testcentret lukkede, så det er meget positivt. Men jeg vil så også sige, at det er jo også en nødvendighed, for ellers ville vi jo være bagud i forhold til hele genåbningen af vores samfund, siger Anders Gerner Frost.

Han understreger, at Gribskovs befolkning nærmest er blevet fordoblet i det seneste år, fordi mange har valgt at flytte i sommerhus for at arbejde derfra:

- Vi har jo været mange flere i det seneste år på grund af de mange sommerhuse. Når man kører rundt, er det jo tydeligt at se, at der er rigtig mange mennesker her - og alle skal jo testes, siger Anders Gerner Frost.

Så sent som i denne uge gav Metrotherm - en af Gribskovs største virksomheder - udtryk for, hvor afgørende vigtigt det er med et testcenter, så produktionen ikke bringes i fare. Og det samme siger borgmesteren:

- De ansatte på vores virksomheder og alle de unge, som går på ungdomsuddannelser - for eksempel på Gribskov Gymnasium eller i Hillerød - skal jo have mulighed for at blive testet. Så det er en dejlig nyhed, siger Anders Gerner Frost.

Hurtig start

Det ligger endnu ikke fast, hvor lyntestcentret kommer til at ligge i Gribskov. Men entreprenøren Copenhagen Medical er allerede i fuld gang med arbejdet og lover en hurtig opstart:

- V er meget glade for at have fået opgaven. Og jeg kan sige, at vi allerede har åbnet tre centre her til morgen, så det kommer også til at gå hurtigt i Gribskov. Vi er allerede i fuld sving med at se på lokationer, siger pressechef Trine Baadsgaard fra Copenhagen Medical.

Fremover bliver det muligt at få en lyntest i følgende hovedstadskommuner: Albertslund, Brøndby, Frederiksberg, Frederiksværk, Ishøj, Furesø, Gribskov, Helsingør, København, Lyngby og Bornholm. Desuden kommer der seks mobile teststeder, der hvor regionen vurderer, at der er et særligt behov.