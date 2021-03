Fra næste uge kan man både blive corona-testet i Græsted og Helsinge.

Gribskov får fast testcenter

Gribskov - 10. marts 2021

Fra næste uge behøver borgere i Gribskov ikke længere at køre til Hillerød for at få en pcr-test (også kaldet halspodning).

Mandag morgen klokken 8.00 åbner regionen nemlig et fast testcenter for Covid-19 i Gribskov Kommune. Centret kommer til at ligge i Gribskov Hallen på Larsensvej i Græsted, og det har åbent alle ugens dage.

- Vi er rigtig glade for at have fået den mulighed, så man ikke skal køre til Hillerød eller andre steder for at blive testet, siger teamleder Maria Newton, Gribskov Kommune.

I forvejen er det muligt at blive lyntestet (altså en vatpind i næsen) i Helsinge Hallerne i Helsinge. Det tilbud fortsætter, så nu er der altså to teststeder i Gribskov.

Og der er en god nyhed mere: Lyntesten kræver nu kun, at vatpinden kommer nogle få centimeter op i næsen. Mange har oplevet, at det er ubehageligt at få vatpinden langt op i næseboret, men det skulle altså være slut nu.

Opfordrer alle til test

Græsted er blandt andet valgt, fordi det er centralt beliggende, og fordi der er gode logistiske faciliteter til rådighed, forklarer teamlederen. Hun opfordrer alle til at lade sig teste:

- Det vigtigste for os er jo, at det bliver benyttet, så vi kan fastholde det lave smitteniveau i Gribskov, siger Maria Newton.

Region Hovedstadens Akutberedskab oplyser, at alle kommuner i hovedstadsområdet får et testcenter som led i den nationale corona-strategi, hvor genåbningen af flere dele af samfundet samtidig kræver en omfattende testkapacitet.

"Planlægningen er lavet for at tilbyde et fintmasket net af testmuligheder, og vi vælger at tilbyde borgerne forskellige åbningstider fordelt over ugen på baggrund af vores erfaringer. Vi oplever, at nogle borgere ønsker at blive testet tidligt, andre sent. Borgerne ønsker at kunne passe det ind i forhold til deres arbejde, skole og privatliv," skriver regionen i en mail.

Teststedet i Græsted kræver tidsbestilling på hjemmesiden www.coronaprover.dk. Aldersgrænsen er 2 år, og børn under 15 år skal have en voksen med. Derimod kræver det ingen tidsbestilling at få en lyntest i Helsinge Hallerne.

Sådan er der åbent

Begge teststeder bliver drevet af firmaet Copenhagen Medicals. Gribskov Kommune er kun blevet bedt om at stille lokaler til rådighed.

Åbningstiderne i Græsted: Mandag, onsdag, fredag og søndag klokken 8-13.30. Tirsdag, torsdag og lørdag klokken 15.30-21.

Åbningstiderne i Helsinge: Mandag-søndag klokken 8-20.