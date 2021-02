Gribskov Kommune arbejder på højtryk for at blive klar til at pode de ansatte på skolerne fra næste uge. Foto: Kenn Thomsen

Artiklen: Gribskov er under pres: Podekorps til skolerne skal være klar på få dage

Gribskov er under pres: Podekorps til skolerne skal være klar på få dage

gribskov: Kommunalt ansatte på kultur og idrætsområdet og andre faggrupper kan nu komme i spil til at varetage lyntestning for coronavirus af lærere og andet personale, når skolerne åbner for de mindste elever i næste uge.

Det fortæller kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen, der peger på, at kommunen arbejder på højtryk for at blive klar.