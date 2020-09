Gribskov er nu i rød corona-zone: 'Begræns social kontakt'

Corona-udviklingen er den seneste uge gået i den forkerte retning i Gribskov Kommune. Onsdag fortsatte den negative udvikling. Mens Gribskov siden mandag har ligget på selve grænsen for, hvornår en kommune er i den såkaldte røde zone, krydsede man i går grænsen.

Med 10 corona-smittede de seneste syv dage er incidensen per 100.000 indbyggere nu på 24 i Gribskov Kommune. Grænsen for rød zone går ved 20.

- Det betyder, at kommunen nu er i bekymringszone i henhold til seruminstituttets måde at beregne smittetal. Gribskov Kommunes beredskabsgruppe følger situationen nøje, skriver de på deres hjemmeside.

Gribskov Kommune understreger dog, at udviklingen ikke betyder, at kommunen bliver underlagt yderligere restriktioner, men man 'opfordrer alle til at være særligt opmærksomme på de gældende retningslinjer: hold afstand, vask hænder hyppigt og begræns social kontakt'.