Send til din ven. X Artiklen: Gribskov bliver i Museum Nordsjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gribskov bliver i Museum Nordsjælland

Gribskov - 14. maj 2018 kl. 17:19 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi bliver i Museum Nordsjælland.

Sådan lyder det fra Formand for Gribskov Kommunes udvalg for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi Morten Ulrik Jørgensen (NytGribskov).

- Min dagsorden har hele tiden været at vi skal have genrejst museumsverdenen i Gribskov. Det er der enighed om. Vi skal have et lokalt forankret museum, gerne i Gilleleje - så det har været et konstruktivt møde. Oktober -43 har signaleret en zig-zag kurs og vi har, efter det endegyldigt er lagt væk, mulighed for at formidle hele Gillelejes historie.

Morten Ulrik Jørgensen vil meget gerne nu mobilisere frivillige - samt skoler, biblioteker og andre.

- Vi skal have de unge med og ryste det støvede image af. Meget gerne i et tæt formaliseret samarbejde med skolen for eksempel i et fag som historie. Vi må gerne også bryde de lidt stive grænser ned mellem museum, bibliotek og skole for eksempel. Museum Nordsjælland er meget konstruktive og oprigtige i deres lyst til at fokusere på Gribskov nu.

Udtalelserne kommer på baggrund af et møde mellem Formand for bestyrelsen i Museum Nordsjælland Finn Arvid Olsson, Direktør for Museum Nordsjælland Ole Lass Jensen og ar den 9. maj holdt et indledende og konstruktivt møde om museumsvæsnet i Gribskov.

Morten Ulrik Jørgensen meldte i sidste uge i Frederiksborg Amts Avis ud, at Gribskov kunne overveje at melde sig ud af Museum Nordsjælland. Blandt andet fordi, mente han, at Gribskov Kommune betalte for meget i forhold til det, de fik for pengene. Gribskov Kommunen er den af de tre deltagende kommuner i Museum Nordsjælland - Hørsholm, Hillerød og Gribskov, som økonomisk betaler mest,m nemlig 2,5 mio kr årligt.

Der var på mødet enighed om at se fremad og arbejde i fællesskab med at styrke museumsformidlingen i Gribskov med udgangspunkt i Museumsstrøget i Gilleleje.

Gribskov Kommunes repræsentant i Museum Nordsjællands bestyrelse, Pia Foght (S), bakker beslutningen op.

En ny fælles strategi vil nu blive udviklet i dialog mellem Museum Nordsjælland, Gribskov Kommune, Museumsforeningen for Gilleleje og Omegn, Gribskov Kommunes biblioteker samt skolerne i kommunen.

- Vi glæder os til at samarbejde med kommunen og de lokale interessenter om en ny fremadrettet strategi for spændende og tidssvarende museumsformidling i Gribskov, siger Direktør i Museum Nordsjælland, Ole Lass Jensen.