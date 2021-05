DH Gribskov er utilfreds med manglende inddragelse angående besparelser på det specialiserede børneområde. Foto: Colourbox.

Gribskov Kommune eksperimenterer med børns retssikkerhed

Gribskov - 31. maj 2021 kl. 09:03

Af Louise Hyldborg Lundstrøm, Skovbrynet 19, Helsinge, på vegne af DH Gribskov,

På det seneste møde i Børne, Idræt og Familie udvalget (BIF) blev en spareplan for det specialpædagogiske område vedtaget. Den lokale bestyrelse i Danske Handicaporganisationer, DH Gribskov, er IKKE blevet hørt i denne forbindelse, og det er Handicaprådet heller ikke. Kommunen er ellers forpligtet til at høre Handicaprådet om alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap.

Vi er selvsagt ikke tilfredse med dette mangelfulde samarbejde. Og den manglende inddragelse af Handicaprådet står i modsætning til det store arbejde, som rådets medlemmer fra DH Gribskov har ydet siden det sidste kommunalvalg i 2017 for at medvirke til at kvalificere kommunens sagsbehandling og beslutninger vedrørende handicappolitiske spørgsmål.

Vi har i hele perioden bidraget med vedvarende vejledning og konstruktiv kritik til forvaltningen, når det gælder det specialpædagogiske område, herunder den mistrivsel, som mange børn og unge lider under i forbindelse med deres skolegang og uddannelse i disse år.

Vi har fra DH Gribskovs side og gennem Handicaprådet deltaget i den generelle høring vedrørende budgettet for 2021 i efteråret 2020, hvor vi fortalte om vores bekymring for yderligere nedskæringer og kvalitetsforringelse på hjælpen til vores mest udsatte børn og unge i kommunen.

Området er i forvejen nødlidende, og vi er dybt bekymrede ud fra vores kendskab til sager, hvor børn og unge har langvarig psykisk mistrivsel og massivt skolefravær, uden at familierne oplever en tilstrækkelig hjælp og støtte fra kommunen.

Medlemmerne af Børne, Idræt og Familie udvalget har ovenikøbet besluttet at afprøve, om man kan spare på kommunens indsats ved ikke at give den hjælp, som Serviceloven og Folkeskoleloven ellers sikrer børn og unge med særlige behov.

Forvaltningen har nemlig beskrevet i beslutningsgrundlaget, at lovligheden af spareplanen skal afprøves ved at se, om nogle familier har overskud til at anke sagerne til Ankestyrelsen! Og vores folkevalgte lokalpolitikere har herefter stemt for både spareplan og hele denne hensynsløse tankegang, der ligger bag.

Denne fremgangsmåde ser vi i DH Gribskov som udtryk for en udemokratisk beslutningsproces og en stærkt usympatisk forvaltnings- og ledelsesstil i kommunen.

Prisen for spareplanen kan blive meget høj for de børn og unge, der betaler med deres trivsels- og udviklingsmuligheder.

Børn og unge skal ikke smides ind under bussen. Respekt og indlevelse koster ikke noget.