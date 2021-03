Gribskole-elever i Unge Forskere-finale

For sjette år i træk er skolen nemlig repræsenteret i den nationale finale i Unge Forskere-konkurrencen, som holdes online 25.-27 april med deltagelse af 50 projekter.

To grupper af elever fra udskolingen deltager med hver deres projekt.

Den ene gruppe er fra 9.B og består af Signe Jørgensen, Louise Kjellmann Nielsen og Vanessa Okonkwo, som deltager med et projekt om, hvordan man gør de farlige hestehuller synlige for strandgæsterne, så man undgår ulykker.

Gruppen undersøger, om kunstige skyer kan bruges til at transportere store mængder af vand over store afstande og få det til at regne eller skabe skygge i områder med megen varme.