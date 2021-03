Gratis corona-sikker koncert

Gribskov Kultursal står tom og stille hen i disse tider. Samtidig har det lokale partyband LARK 25-års jubilæum, men ingen steder at måtte spille for et publikum.

Men nu har Kultursalens arrangementsgruppe i samarbejde med LARK fået enderne til at mødes i et livefeed den 13. marts på Facebook og Youtube.

Koncerten er gratis. Som publikum skal man bare logge på en af de to platforme, finde linket på begivenheden, og så er man klar til at overvære koncerten.