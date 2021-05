Graffiti-malere på spil

Klokken var knap 17 torsdag, da politiet modtog en anmeldelse om, at to unge drenge var blevet set male graffiti kort forinden.

En forbipasserende henvendte sig til dem, hvorpå de to drenge løb ind i ungdomshuset og forsvandt ud af syne.

En politipatrulje kørte derhen for at lede efter dem, men det lykkedes ikke betjentene at finde dem.