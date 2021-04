Den praktiserende læge blev bedt om at forlade blanderummet i Gribskovhallen. Foto: Thomas Olsen. Foto: Thomas Olsen

Græsted-læge fik påtale for brug af tre vacciner

Gribskov - 24. april 2021

Da en praktiserende læge hjalp Gribskov Kommune med at vaccinere ældre og sårbare i Gribskovhallen i Græsted den 15. januar, var lægen meget interesseret i, om der kom vaccinedoser i overskud.

Det kan læses i en mail fra Gribskov Kommune til Region Hovedstaden, som DR-programmet Detektor har fået aktindsigt i.

- Såvel vores personale som regionens farmakonomer oplevede et ubehageligt pres fra pågældende læge for at se på antal resterende vacciner og borgerlister, hvilket betød, at vi måtte bede lægen forlade blanderummet, skrev kommunens centerchef for sundhed og omsorg.

Det viste sig, at den pågældende læge vaccinerede tre personer, som ikke var inviteret af Gribskov Kommune, hvilket hun fik en påtale for, skriver dr.dk.

De tre personer var uden for målgruppen af ældre og sårbare og frontpersonale.

Ikke andre tilfælde

Mette Bierbaum bekræfter henvendelsen over for Ugeposten.

- Jeg kan bekræfte, at vi har rettet den henvendelse til regionen, og ellers har jeg ikke yderligere at tilføje, siger centerchefen, der dog siger:

- Vi har ikke haft andre lignende tilfælde, og vi har et rigtig fint samarbejde med lægerne, som har meldt sig til at vaccinere borgere.

Kommunen fandt ud af, at lægen på egen hånd havde indkaldt og vaccineret tre personer, som ikke var inviteret af kommunen.

Var ikke i målgruppen

Detektor kender ikke lægens relation til personerne, men ingen af dem var i målgruppen af ældre og sårbare, som vaccinerne skulle være gået til. Og de tre personer var heller ikke frontpersonale fra kommunen eller lægens praksis.

Lægen vaccinerede de tre personer, før alle inviterede sårbare og ældre borgere var vaccineret, og dermed før kommunen "kunne se, hvad der var tilbage":

- Havde vi vidst, at der var ekstra vacciner, havde vi kaldt yderligere borgere ind, står der i mailen fra kommunens centerchef.

Vaccinerne skulle som udgangspunkt være gået til folk over 65 år, som modtager praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem.

Kommunen havde fået vaccineglas svarende til cirka 90 doser til dagen, og da Gribskov Kommune har flere end 90 borgere i gruppen af ældre og sårbare, kunne kommunen have indkaldt flere ældre og sårbare til de overskydende doser.

Derudover kunne de overskydende vaccinedoser være gået til "personale i sundheds-, ældre- og socialsektoren, der er i særlig risiko for smitte eller varetager en kritisk funktion", skriver Gribskov Kommune til Detektor.

De tre personer, som lægen på egen hånd vaccinerede, befandt sig ikke i målgrupperne, skriver dr.dk.

Beklager i mail til DR

Den pågældende læge, Charlotte Plum, arbejder som praktiserende læge i Græsted. Hun "er ked af, hvis retningslinjerne ikke blev fulgt":

- Det vil jeg gerne beklage, skriver hun til DR's Detektor.

Ugeposten har været i kontakt med lægen, som ikke har yderligere kommentarer til sagen.

Formanden for lægens fagforening i hovedstadsområdet, Peder Reistad, skriver til Detektor, at lægen har fået en påtale og "fik frataget opgaven med at revaccinere de pågældende borgere i Gribskov Kommune".

Regler ikke overholdt

Ugeposten har forsøgt at få Region Hovedstaden til at uddybe, hvad påtalen går ud på. Regionen meddeler imidlertid, at "regionen udtaler sig ikke om konkrete sager vedrørende enkelte vaccinatørers vaccinationsindsats".

Region Hovedstaden bekræfter dog, at reglerne ikke blev overholdt i Græsted:

I et skriftligt svar fra regionen lyder det: "Region Hovedstaden er blevet oplyst: At den pågældende læge tog vacciner fra, inden man havde gennemført vaccination af kommunens borgere (målgruppen for dagens vaccinationsindsats). At der blev vaccineret personer, der ikke var i målgruppe for dagens vaccinationsindsats (sårbare borgere i målgruppe 2 med behov for transport/ledsagelse), herunder også personer uden for de (på daværende tidspunkt) prioriterede målgrupper. Region Hovedstaden har på denne baggrund konstateret, at udmeldte retningslinjer for vaccinationsindsatsen ikke er overholdt."

Selv smittet på skiferie

Lægeklinikken i Græsted trak store overskrifter, da det i marts 2020 kom frem, at Charlotte Plum var smittet med corona. Det var en af de første lægeklinikker i landet med konstateret coronasmitte.

Lægen Charlotte Plum var kommet hjem fra skiferie i Østrig om søndagen, og mandag tog hun på arbejde, hvor hun så 21 patienter.

- Jeg havde lidt snue, men ellers ingen symptomer. Jeg havde da ikke i min vildeste fantasi troet, at jeg var smittet med corona. Så var jeg naturligvis blevet hjemme, forklarede Charlotte Plum til Ugeposten.

Sidst på mandagen meddelte de danske myndigheder imidlertid, at skiområdet St. Anton i Østrig, hvor Charlotte Plum havde været, blev erklæret for et risikoområde.

Lægen blev derpå hjemme, og da hun onsdag fik at vide, at testen var positiv, lukkede klinikken fra torsdag morgen.

Lægen og de øvrige medarbejdere på klinikken gik i karantæne og arbejdede kun hjemmefra - og Charlotte Plum gik samtidig i gang med at kontakte de patienter, hun havde set, for at få dem til at gå i karantæne.

- Jeg ringede til dem alle sammen i løbet af torsdagen og fredagen, forklarede dem situationen og sagde, at de skulle gå i karantæne. Ingen af patienterne havde dog på det tidspunkt udvist nogen form for symptomer, og jeg havde heller ikke hørt om, at nogen af dem skulle være blevet smittet eller syge, sagde Charlotte Plum.