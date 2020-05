Græsted Revy aflyser - tilbage i 2021

Hvem glæder sig ikke til 2021, hvor alt forhåbentlig ser anderledes ud. En ting man allerede nu kan glæde sig til er Græsted Revyen 2021 med premiere den 19. juni. Sådan skriver Græsted Revyens ankermand, René Richardt, der glæder sig over, at han har kunnet holde fast i det hold, der skulle have været på scenen i 2020, nemlig Marie Louise Wille, Mette K. Madsen, Jan Linnebjerg - og René Richardt selv. Nikolaj Tarp er også med ombord som instruktør.

- Allerede nu har vi mange sjove ideer, som vi glæder os til at vise jer, ikke mindst et morsomt potpourri, hvor vi alle kan få lov synge med, sammen. Vanen tro kommer der også parodier og så er det jo i tiden efter det, vi alle har været igennem, hvor der virkelig bliver brug for både, smil, grin, satire og at få vendt lidt op og ned på den hverdag, vi har levet i. Vi ser frem til et brag af en revy i 2021 og glæder os til at more, underholde og mane til eftertanke, lyder det.