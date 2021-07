Græsted Kro kæmper for revytradition

- Hvis vi skulle holde en pause igen i år, så ville vi risikere , at en revytradition ville gå fløjten her i det nordsjællandske, siger direktør René Richardt fra Græsted Revyen, der spiller på Græsted Kro.

Gribskov - 09. juli 2021 kl. 10:34 Af Radio4 Kontakt redaktionen

Det er ikke kun Ganløse Kro, der i denne sommer kæmper for at holde liv i den nordsjællandske revytradition på trods af coronarestriktioner, der betyder, at der kun kan sælges cirka halvt så mange billetter end der er plads til. Radio4 fortalte om problematikken torsdag og følger fredag op med et indslag, der fortæller, at otte danske kroer har lov til at servere mad for dobbelt så mange gæster i teatersalene, end der må sidde som publikum, når revyen går i gang. En af de otte kroer er Græsted Kro, der bortset fra sidste år har haft revy hver sommer siden 1993.

- Det er et gigaproblem særligt for os små kroer. Vi kunne droppe kulturen og få folk ind for at spise, men det er vi ikke interesserede i, for vi er en del af en vidunderlig branche med en årlig tradition her i sommermånederne, som vi prøver at opretholde, siger direktør René Richardt fra Græsted Kro til Radio4.

Ingen alternativer Han afviser alternative muligheder som at spille revyen udendørs på grund af de ustabile, danske sommervejr eller at booke den ind i større lokaler et andet sted.

- Det tør vi ikke. Vi har spillet revy her siden 1993 bortset fra sidste år og hvis vi skulle holde en pause igen i år, så ville vi risikere , at en revytradition ville gå fløjten her i det nordsjællandske, og de vil vi da helst ikke være vidne til, så selvfølgelig prøver vi at etablere revyen igen år, og det har været en stor succes, siger han.

Der er nemlig stort set udsolgt til Græsted Revyen, og det glæder revydirektøren sig over, selv om det er trist at spille for en halv sal og det trods den publikumsmæssige succes fortsat er en kamp at holde sammen på økonomien. - Vi har mulighed for at søge kompensation og det er godt, for det er svært at få forretningen til at løbe rundt, når man kun kan køre på halv kraft. Udgifterne til orkester, teknikere, skuespillere, tekstforfattere og komponister er jo de samme, og de mennesker skal have deres penge, men indtægterne er halveret, siger René Richardt.

