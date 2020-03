Se billedserie René Richardt, hans hustru Vibe og en ansat er travlt beskæftiget med at lave take away til sultne borgere i denne tid. Foto: Allan Nørregaard.

Send til din ven. X Artiklen: Græsted Kro har travlt trods coronakrisen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Græsted Kro har travlt trods coronakrisen

Gribskov - 24. marts 2020 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en tid, hvor alle skal stå sammen hver for sig, er der stor opbakning til Græsted Kro, der leverer take away i stor stil.

- Vi har leveret take away fra starten, men nu er det eksploderet, så vi nærmest må melde udsolgt hver aften. Så det går forrygende, siger krofatter René Richardt.

Han understreger, at kroen sikrer, der er tre meters afstand mellem kunderne, når de henter deres retter - og at dem, der må vente på gaden, holder god afstand.

- Og vi har toiletter, hvor folk kan vaske hænder, og håndsprit stående fremme, siger René Richardt, der fortæller, at personalet ikke er i direkte kontakt med kunderne.

- Vi stiller en pose med maden, og så går de hen og henter den fra et bord. Alle respekterer det, siger han og takker for opbakningen.

Fakta Selvom spisesteder i hele landet er lukket for spisende gæster, er der flere restauranter i Gribskov Kommune, som leverer take away

Her er et udpluk:

Adamsens Fisk i Gilleleje

Restaurant Gilleleje Havn

Café Saseline i Gilleleje

Café La Quart i Helsinge

Bymose Hegn i Helsinge

El Meson Canario i Helsinge

Tisvilde Bistro

Kongernes i Tisvilde

På Just Eat kan der også findes flere lokale muligheder for take away - såsom pizzeriaer - Jeg er ydmyg og beæret over, at folk bakker op. Det føles som om, at folk tænker, det er nødvendigt at bakke op om Græsted Kro, siger han.

Men sandheden er også, at take away på den lange bane ikke kan redde alt - selvom det lige nu holder hjulene i gang og sætter liv i kroen fra tidlig morgen.

- Vi er selvfølgelig utrygge ved fremtidsudsigterne. Vi har jo fået aflyst generalforsamlinger, konfirmationer, et stort John Mogensens show, quizaften mm. Og nu går vi og bider negle - hvad sker der med revyen, siger René Richardt, der udover at være kroejer, også er mangeårig primus motor og skuespiller for Græsted Revyen, der spiller på kroen hver sommer.

Arbejder ufortrødent Årets hold er blevet præsenteret for ganske kort tid siden, men efterfølgende er der kommet flere restriktioner på, hvor mange man må samles, i myndighedernes bestræbelse på at stoppe smittespredning.

- Lige nu afventer vi yderligere udmeldinger, men ellers prøver vi at samles og øve, hvor vi står med tre meter mellem hinanden og råber til hinanden. Vi er nødt til at arbejde hen mod premieren den 19. juni, siger René Richardt.

- Der er stadig hele april og hele maj. Men ellers er det en mulighed at rykke premieren og så spille flere dage i løbet af sæsonen. Vi skal op og spille for nogle tusind stykker, så det kører rundt, siger han.

Han fortæller, at revyen sammen med 21 andre professionelle revyer har gjort relevante ministre opmærksom på, at de er nervøse ved situationen.

- Men alle arbejder ufortrødent videre. Vi skal nok nå alle forestillingerne, siger han.

Billetsalget er lige nu gået i stå.

- Det forstår vi selvfølgelig godt, men reglerne er sådan, at hvis vi flytter en forestilling, følger billetterne med. Og må vi aflyse en forestilling, får man selvfølgelig pengene tilbage. Så man skal ikke være nervøs for at købe billet siger han.

Revyholdet består - udover René Richardt - af Jan Linnebjerg, Marie Louise Wille og Mette K. Madsen. Nicolai Tarp er instruktør.