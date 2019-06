Grænserne afsøges igen i Græsted

Hvordan skal det mon gå? Det kunne flere af Græsted Revys stamgæster, der funderede på, da det blev kendt, hvem der skal spille årets revy. Her ser man nemlig den meget garvede - i øvrigt 20-års jubilerende ved Græsted Revyen - René Richardt sammen med tre klassisk uddannede og to ikke særligt revyvante skuespillere - hvoraf to er absolut debutanter, når det gælder optræden i Græsteds både folkelige og elitære miljø, Tina Gylling Mortensen og Jan Linnebjerg , samt Sofie Stougaard, som er noget mere revyvant, men »kun« har været med i Græsted to gange tidligere.

Et nyt hold fører igen publikum gennem latter og noget, som måske behøver en eftertanke midt i kroens hyggestemning, og Jan Linnebjerg - viser, at han er meget mere end kalendernissen Pyrus, når han spiller revy i Græsted, fremgår det af en anmeldelse i Frederiksborg Amts Avis tirsdag:

