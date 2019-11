12 modige mennesker hoppede i de kolde bølger, da Livredningstjenesten afholdt Kaj Walther-eventet sidste år. I år ventes tre gange så mange - med opbakning fra justitsministeren og borgmesteren. Foto: Camilla Nissen.

Gør som en helt og bliv belønnet af minister

Gribskov - 07. november 2019 kl. 10:33 Af Camilla Nissen

Den lokale livredder Kaj Walther risikerede liv og lemmer, da han i november 1941 reddede en skipper og hans 15-årige søn fra at drukne ud for Tisvildeleje. Den bedrift kan man nu få lov at fornemme en snert af. På lørdag står Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste således klar med livreddere, varme drikke og en sauna på Tisvildeleje Strand, til alle, der tør gøre Kaj Walther ære og kaste sig ud i vandet, der er i underkanten af 10 grader - samt svømme to gange 100 meter ud og tilbage igen for at redde en dukke.

- Vi kan meget mere, end vi tror. Det vil vi gerne sætte fokus på, og hvis man har lyst til at prøve kræfter med at svømme i koldt vand, er det en god idé at gøre det lørdag, hvor livredderne er til stede og sikkerheden er i top, frem for at gøre det efter en julefrokost, lyder opfordringen fra cheflivredder John Mogensen.

Man får et diplom, hvis man gennemfører de to livredninger, og justitsminister Nick Hækkerup (S) og borgmester i Gribskov, Anders Gerner Frost (Nytgribskov), er med ved overrækkelsen.

Interessen er vokset

Det er nu anden gang, Livredningstjenesten hædrer Kaj Walther med rednings-event i november.

Der var 12 deltagere i 2018, og ud fra Facebook-eventet at dømme er flere klar til det kolde gys i år, med 46 interesserede. Livredningstjenesten regner derfor med, at der på lørdag er flere, som vil prøve kræfter med livredning i Kaj Walther-stil.

- Interessen er tredoblet i forhold til sidste år, siger John Mogensen.

Man kan stadig nå at melde sig til i løbet af fredagen.

- Det handler bare om, hvor mange t-shirts, jeg skal lave, og indtil videre har jeg lavet 50 styk, fortæller cheflivredderen.

Udover at vise, at man kan mere, end man tror, handler det også om at minde folk om at være opmærksom på andres ve og vel. Derfor vil Livredningstjenesten gøre Kaj Walther-eventet til en fast tradition.

- Det er vigtigt, vi husker at være der for andre, som kan have brug for vores hjælp, forklarer John Mogensen.

John Mogensen minder om, at man skal tjekke med sin læge, om man er klar til at svømme i koldt vand på mellem syv og ti grader.

Da Kaj Walther reddede de to sømænd fra at drukne, var det oppiskede vand blot seks-syv grader varmt. Han gik i aktion, da han opdagede, at et mindre skib var ved at synke ud for skrænterne ved Tisvildeleje. Ad to omgange svømmede han ud til skibet og reddede dem ind til land. Kaj Walther fik både redningsmedaljen og Carnegie-fondens pris for sin heltemodige indsats.