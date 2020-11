Arne Rasmussen og de øvrige frivillige i Julegruppen kan ikke holde det traditionelle arrangement i Sognegården. Men planen er nu at samle mindre grupper i private hjem, hvis nogen ønsker at være juleværter. Foto: Camilla Nissen

Send til din ven. X Artiklen: Gør julen god for andre: Bliv julevært Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gør julen god for andre: Bliv julevært

Julegruppen i Helsinge håber, at nogen vil melde sig som juleværter for mennesker, der ellers skulle sidde alene juleaften

Gribskov - 21. november 2020 kl. 09:14 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Under normale omstændigheder ville de frivillige fra Julegruppen under Frivilligcenter Helsinge være i gang med at forberede et arrangement i Sognegården ved Helsinge Kirke. Men da forsamlingsforbuddet på ti personer gør det umuligt at samles mange, vil Julegruppen i stedet hjælpe med at skabe gode rammer for en juleaften i private hjem.

- Gribskov Juleforening, under Frivillig Center Helsinge, plejer hvert år at være vært for et hyggeligt juleaften arrangement, primært for ensomme og enlige. Dog er vi udfordret på grund af Covid-19 restriktioner, og det betyder, at vi ikke kan holde en samlet jul for vores gæster i år. Vi håber i stedet at kunne afholde juleaften i mindre selskaber. Derfor søger vi værter som ønsker at lægge hus til en hyggelig juleaften i selskab med mennesker som ellers ville sidde alene.

- Kort sagt, så samles et mindre antal gæster i dit hjem og Julegruppen støtter naturligvis op med julemad, og hvad sig dertil hører. Dette aftales nærmere alt efter antal personer osv., lyder det fra Julegruppen.

Formand for Julegruppen, Arne Rasmussen fra Ramløse, fortæller, at der klart er et behov for et arrangement - som altså i år i stedet bliver i flere mindre selskaber.

- Sidste år var vi 60 deltagere i alt med hjælpere. Den yngste var tre år og den ældste var 93 år, fortæller Arne Rasmussen.

Arbejdet frem mod den 24. december består i at samle donationer fra erhvervslivet i byen samt pengegaver fra alle, der har lyst til at give et bidrag, fortæller formanden. Han var selv var med som frivillig første gang sidste juleaften.

- Sidste år fik vi maden fra Kvickly, som donerede den til os. Nu skal vi ud og tale med sponsorerne fra sidste år. Vi ved allerede, at Tinggaarden sponsorerer ris a la manden.

- Der er dog stadig nogle udgifter og omkostninger forbundet med sådan et arrangement, så vi skal også have rejst nogle penge og søger blandt andet forskellige fonde, siger han og roser erhvervslivet for at have bakket op i stor grad sidste år.

Har det interesse at lægge hus til en eller to ekstra gæster til jul, så kontakt: julegruppenhelsinge@gmail.com, eller skriv via facebook.com/juleaftenhelsinge. Man kan også blive skrevet op på kontoret i Frivilligcenter Helsinge, Vestergade 4. Hvis man ønsker at støtte julearrangementet, kan man overføre et beløb efter eget valg til MobilePay-nummer 27474.

relaterede artikler

Piger får pris for at kæmpe for biblioteket 19. november 2020 kl. 18:15