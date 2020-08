I 15 år kæmpede Poul-Erik Rasmussen (på billedet) og Godhavnsdrengene for at få en undskyldning. 13. august sidste år kom den så endelig fra statsminister Mette Frederiksen. Nu kræver 15 tidligere Godhavnsdrenge en millionerstatning fra staten. Poul-Erik Rasmussen undrer sig.

Godhavnsdrenge stævner staten - »respektløst«, siger forkæmper

Gribskov - 06. august 2020 kl. 09:42 Af Jeppe Helkov

Kommunerne behøver ikke at frygte milliondyre erstatningssager, hvis forældelsesfristen ændres. En undskyldning er nok. De ord har den tidligere Godhavnsdreng Poul-Erik Rasmussen gentaget til hudløshed de seneste 15 år.

Alligevel tikkede der tirsdag en nyhed ind om, at 15 tidligere Godhavnsdrenge vil stævne staten for 4,5 millioner kroner for de svigt og overgreb, de oplevede som børn på drengehjemmet i Tisvilde i 1960'erne og 70'erne.

For de 15 Godhavnsdrenge, der står bag stævningen, er undskyldningen 'ikke nok', siger advokaten bag, Mads Pramming.

- Den skade, staten har lavet, lever i dem hver dag. De vil gerne have, at undskyldningen bliver fulgt op med en godtgørelse. At staten på den måde forsøger at rette op på det, den har gjort, siger han til Jyllands-Posten.

Har fået hug af staten En af mændene bag stævningen er Asger Melbye. Han boede som 13 og 14-årig på Godhavn.

- Jeg synes, at jeg har fået så mange uberettigede hug af staten. Mange sidder med en gæld, der kan kobles direkte til det, der skete på Godhavn - og den gæld vil følge dem i graven. Jeg har været bagud hele mit liv, fordi jeg fik en dårlig start, siger han.

Stævningen vækker dog ikke ligefrem jubel alle steder. Formanden for den nu nedlagte forening Godhavnsdrengene, Poul-Erik Rasmussen, undrer sig især over timingen.

I 15 år stod han forrest i Godhavnsdrengenes kamp for at få en officiel undskyldning fra det offentlige Danmark. Den 13. august sidste år lød de forløsende ord fra statsminister Mette Frederiksen så endelig.

Poul-Erik Rasmussen kalder det »respektløst«, at de 15 mænd nu planlægger at komme med stævningen den 13. august - præcis et år efter at undskyldningen faldt.

- Det skal ikke misforstås, for jeg har også sagt, at dem, der har lyst til at søge erstatning, selvfølgelig skal gøre det. De har min opbakning, for det har de både krav og ret til. Men vi kæmpede 15 år for at få fjernet forældelsesfristen, så vi kunne få en undskyldning. Så er det lidt fejt, at de mennesker her, nu bruger vores navn og samtidig gør det her på årsdagen for vores undskyldning. Den undskyldning betød alt for os. Jeg mener, det er respektløst, siger han og understreger igen, at det aldrig har handlet om penge for ham eller foreningen.

Handler ikke om penge - Da jeg lagde sag an i sin tid og forlangte 10.000 kroner, var det kun, fordi man ikke kunne føre en straffesag uden at kræve penge. Det var minimum 10.000 kr., så jeg krævede 10.001 kr. Men vi har hele tiden pointeret, at vi ikke er interesseret i penge. Jeg kan ikke se, at man får det bedre af at få penge. Jeg kan godt se, man kan score nogle penge nu, og det er de velkomne til, men lad være med at misbruge vores arbejde.

I Facebook-gruppen for Godhavnsdrengene fortæller Poul-Erik Rasmussen også, at stævningen allerede har fået konsekvenser.

- Har lige modtaget svar fra Statsministeriet. Der bliver ingen mindedag på Marienborg. Grund...Godhavnsdrengene har bebudet at de denne dag vil forlange erstatning. Tak skal I have, hvem i så end er, skriver han og understreger, at han udover Asger Melbye slet ikke kender de 15 Godhavnsdrenge, der nu vil stævne staten.

Asger Melbye kan dog ikke genkende kritikken. Faktisk fortæller han, at det slet ikke er deres valg, at stævningen skal falde netop nu.

- Datoen for, hvornår vi søger erstatninger, har vi intet at gøre med. At man har valgt at løfte det lidt op fra tågen på etårsdagen er ikke noget, vi har fundet på, siger han og fortæller, at de ikke forsøger at tage noget fra nogen.

En helligdag for alle - Det er en helligdag for Poul-Erik, men det er det så sandelig også for os andre. Undskyldningen var vi taknemmelige for alle sammen. Der er ingen tvivl om, at han har gjort et godt stykke arbejde. Det er 15 års hård kamp, men vi prøver ikke at tage noget fra ham.

- Men Poul-Erik er ikke den eneste, der har oplevet noget slemt på Godhavn. Når jeg mener, at vi skal have en erstatning, er det fordi, vi har været udsat for ting, der har kostet mig penge hele livet. Opholdet på Godhavn har invalideret min mulighed for at få læreplads og job bagefter. Det har kostet mig muligheden for at få et godt job, siger han og fortæller, at de mange fysiske og psykiske tæsk også har kastet konkrete regninger af sig.

Fik onduleret tænder - Danske skoler havde tandplejeordninger. Det hele blev ordnet, hvis man havde problemer. Men på skolehjem var reglen om skoletandpleje ikke med. Så da jeg kom fra Godhavn lignede mine tænder noget fra dødens gab. Når man allerede som barn får onduleret sine blivende tænder, så følger det dig resten af livet. Jeg har brugt over 300.000 kroner på at få dem ordnet siden. Det er den slags ting, der gør, at jeg nu kræver erstatning, siger han.

Michael Gøtze, juraprofessor ved Københavns Universitet, vurderer over for Jyllands Posten, at det set med statens øjne vil kunne åbne for »en ladeport« af retssager«, hvis de 15 mænd vinder sagen.