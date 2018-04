Godhavnsdreng opgiver erstatning i Højesteret

69-årig Poul-Erik Rasmussen opgiver at kræve erstatning i Højesteret for sin tid på børnehjemmet Godhavn.

Den tidligere børnehjemsdreng fik 1. marts grønt lys af Procesbevillingsnævnet til at tage sagen til landets højeste retsinstans. Men det kommer ikke til at ske, oplyser 69-årige Poul-Erik Rasmussen.

- Det ændrer ikke på, at vi stadig kæmper for en undskyldning, bare ikke gennem retten, siger Poul-Erik Rasmussen.

Advokat Bjørn Elmquist ærgrer sig over, at det ikke er lykkedes at indgå forlig med staten i sagen.

- Her i begyndelsen af marts, da vejen til Højesteret var banet, foreslog vi statens advokat, Kammeradvokaten, et forlig. For nu havde også socialministeren jo stemt for, at den slags sager ikke er forældede. Men den sunde fornuft rakte åbenbart ikke til et ministersvar, siger han i en skriftlig kommentar.