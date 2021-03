Godhavn har lagt en lang kommentar på hjemmesiden angående TV2's dokumentar. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Send til din ven. X Artiklen: Godhavn undersøger forhold efter TV2-dokumentar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Godhavn undersøger forhold efter TV2-dokumentar

Gribskov - 05. marts 2021 kl. 04:02 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Torsdag viste TV2 første afsnit af dokumentaren »Nødråb fra børnehjemmet«, med optagelser fra episoder med magtanvendelse på stedet. To drenge fortæller, at de har oplevet vold og unødvendig magtanvendelse fra personale på stedet. De fortæller også, at ingen troede på dem, når de fortalte om det.

I den forbindelse har Godhavn, der betegnes som et bo,-uddannelses- og erhvervscenter, på sin hjemmeside lagt en længere kommentar til TV2-udsendelsen.

Her fremgår det, at beslutningen om at medvirke i programmet er drevet af, at emnerne ligger stedet meget på sinde - med henvisning til Godhavns historie, hvor nogle drenge blev misrøgtet på stedet. Det endte med en undskyldning fra statsminister Mette Frederiksen og en udbetaling af erstatning til 17 af drengene.

- Med Godhavns historie fra 50'erne og 60'erne i hu har vi gennem mange år arbejdet for større transparens, højere faglighed og bedre læring på det specialpædagogiske område. Ikke mindst inden for emnet magtanvendelser, lyder det i kommentaren.

Godhavn skriver også, at man ikke forventer en debat drevet af saglighed og fokus på generelle tendenser i kølvandet på dokumentaren fra TV2.

- Trods det omfattende arbejde der pågår, og som vi er stolte af, Godhavn er en del af, forventer vi desværre ikke en debat drevet af saglighed eller et overordnet fokus på områdets generelle tendenser. Ej heller en dokumentarudsendelse, der sigter imod dette. Godhavn har efter beslutningen om medvirken ikke oplevet interesse for området, hverdagen eller det samlede billede, men derimod alene for at finde fejl, som kunne bruges til at puste til følelserne, lyder det.

Godhavn mener altså ikke, der er lagt op til en debat med nuancer - blandt andet med henvisning til programmets titel. Det nævnes også, at børnene på stedet har oplevet »utryghedsskabende og meget nærgående kontakt fra journalister.« Men der er også en erkendelse af, at programmet har »valide pointer.«

- Godhavns holdning til magtanvendelser er klar: Der findes ingen gode, men der findes nødvendige magtanvendelser. Samtidig har Godhavn klart haft en politik om, at alle magtanvendelser skal indberettes. Er vi i tvivl, skal det indberettes. Godhavn mener nemlig, at denne transparens er den bedste sikring af både børn og personale

- Alligevel har det ikke været nok. Derfor har vi iværksat en undersøgelse af de pågældende forhold, ligesom de nye procedurer, der blev indført i foråret 2019, også bliver udsat for endnu en trykprøvning.

Ifølge Kristian Leider, der er journalist på dokumentaren, er der tale om én ung mand over 18 år, som han har været i kontakt med, men som ikke ville være med i programmet.

Når man spørger ham, om der er nuancer i programmet, siger han således:

- Vi har været i dialog med en række børn, som har været anbragt, som fortæller om for dem unødvendige magtanvendelser, og hvor nogen af disse ikke var blevet indberettet. I programmet undersøger vi, hvad de fortæller om deres tid, og jeg synes, det er fuldt ud legitimt og journalisters rolle. Vi dokumenterer, at deres påstande er korrekte. Havde vi ikke lavet det program, var det ikke kommet frem, at der var magtanvendelser, som ikke var indberettet, siger han.