Godhavn fejrer 125 år på godt og ondt

Gribskov - 31. maj 2018

Behandlingshjemmet Godhavn har eksisteret i 125 år. Det fejres denne lørdag.

Godhavn i Tisvilde er tit i medierne - og ofte for den ikke-positive fortid.

Her var hjemmet på toppen af Godhavnsbakken i 1960'erne et hårdt sted, og tidligere elever kæmper en fortsat kamp for en undskyldning for fysiske og psykiske overgreb og medicinske forsøg, som de var udsat for.

I dag er behandlingshjemmet noget andet - og et sted som forstanderen Søren Skjødt er stolt af.

- Jeg føler et særligt ansvar med baggrund i vores alvorlige tider og de Godhavnsdrenge, jeg har mødt og lyttet til, siger forstander Søren Skjødt.

- Hvis der var noget, jeg kunne, ville jeg skrue tiden tilbage. Det kan jeg ikke, men jeg kan se Godhavnsdrengene i øjnene og love at gøre alt, hvad jeg kan, for at den slags ting aldrig gentager sig. Og så er det vigtigt at sige, at det ikke er hovedparten af vores 125 år, der repræsenterer de oplevelser. Der er mange positive oplevelser, hvor Godhavn har gjort en forskel i mange mennesker liv.

Det enkelte barn

Behandlingshjemmet Godhavn har i dag omkring 90 børn og unge på deres liste.

- Det er børn og unge, som har behov for specialiseret hjælp. Vi er et tilbud med mange under sig - fra døgnbehandling, over en skole, der leverer specialundervisning og dagbehandling for børn, der bor hjemme. Vi har også værkstederne, der understøtter hele tilbuddet - og et stort efterværn for unge, der er fraflyttet, men stadig har brug for en hånd, fortæller Søren Skjødt.

I samarbejde med Gribskov Kommune drives i partnerskab Bakketoppen i Vejby, og derudover har Godhavn gennem årene oparbejdet særlig ekspertise, hvor de sælger viden, blandt andet som statens ekspert, der leverer til kommuner. Endelig fungerer stedet som weekendaflastningssted.

Pædagogikken og tilbuddet på Godhavn handler i dag om den enkelte unge.

- Vi har ikke fundet én løsning, der passer til alle - det, der er interessant for os, er at forholde os til hvert enkelt barns behandlingsbehov og udviklingsmateriale. På Godhavn mener vi, at ethvert barn har ret til og behov for at blive forstået og behandlet udfra individuelle vilkår, ressourcer og muligheder.

Marked

Fejringen af hjemmets 125-års jubilæum sker lørdag med børn og voksne, naboer, samarbejdspartnere, gæster og gamle elever på en sommerlig markedsdag.

Der vil være mulighed for at opleve, hvordan en moderne behandlingsinstitution fungerer i dag, fordi Godhavn både åbner skolen og de fem afdelinger, samt smedje og værksted for de besøgende.

Og så er der marked mellem 11.30 og 16.

Rabarbergaarden og Gundekildegaard danner den kulinariske ramme. Sammen med seks andre lokale producenter stiller de madboder op, så man kan få sig en lokalproduceret frokost og købe varer med hjem.

Der sælges blandt andet lokalt brygget øl fra Det Våde Får, smoothies og hjemmelavet is fra Gundekildegaards Rokkedysse Bær i Vejby, og Rabarbergaarden sælger grillet rabarbergris i briochebolle med saltet kål fra marken.

Højbogård fra Helsinge tilbyder egenproducerede lammepølser, og Mangholm sælger grønt fra marken og nylavet havregrød med sirup. Jensen Fisk fra Hundested Havn ryger makreller og sild i en medbragt rygeovn. Det lokale bageri i Tisvildeleje, Brød & Vin, er også tilstede, samt Dan Schumacher, der leverer økologisk snaps på en helt ny og moderne måde.