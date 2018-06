Godhavn fejrede sine 125 år

- Jeg synes, det er en god måde at vise på, hvad Godhavn er i dag. Det med at fornemme ånden og se rammerne ville vi gerne vise. Vi ligger et af de smukkeste steder i Danmark og er priviligerede ved at have de her rammer for børnene, så man kan kun blive glad og stolt. Vi føler os godt rustet til de næste 125 år. Det er noget særligt at være forstander for Godhavn, og det er jeg, så længe Godhavn kan bruge mig, siden Søren Skjødt, der også kunne glæde sig over, at flere af de gamle Godhavnsdrenge kom forbi.