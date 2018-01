Gode råd og stjerner til borgmesteren

Partifællen Morten Jørgensen fra Nytgribsskov kunne byde velkommen og mindedes for seks år siden, da lokallisten Nytgribskov blev stiftet. Det skete, afslørede han, en sen aften på bodega Geviret i Helsinge, hvor en gruppe blev enige om, at der måtte ske noget nyt. Her, mindedes Morten Jørgensen, var også nyligt afdøde Flemming Møller til stede. Han nåede ikke nåede at opleve, at partiet fik borgmesterposten.

Og så kunne Anders Gerner Frost ellers glæde sig over et gavebord, der blandt andet bød på et billede afstjernehimlem over Helsinge, taget fra et teleskop i rummet. Det blev ved overrækkelsen antydet, at borgmesteren ikke bare var en stjerne - men også født under en heldig af slagssen. Og så er hans stjernetegn i øvrigt Fisken...